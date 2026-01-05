Explainer on Vitiligo: सफेद दाग क्यों होता है, सफेद दाग के शुरुआती लक्षण और उपचार | Vitiligo FAQs

Safed Daag Kyu Hota Hai, Karan aur Ilaj: विटिलिगो (Vitiligo) एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपकी त्वचा अपना प्राकृतिक रंग खोने लगती है. इसकी वजह से त्वचा पर सफेद या हल्के रंग के चपटे निशान (Safed Daag) बन जाते हैं, जिन्हें 'मैक्यूल्स' (1 सेमी से छोटे) या 'पैच' (1 सेमी से बड़े) कहा जाता है. आमतौर पर यह हाथों, चेहरे और पैरों से शुरू होता है. हमारी त्वचा का रंगमेलेनिन (Melanin) नाम के पिगमेंट से आता है. इसे 'मेलेनोसाइट्स' नाम की कोशिकाएं बनाती हैं. जब हमारा अपना इम्यून सिस्टम इन कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, तो त्वचा सफेद पड़ जाती है. अगर यह शरीर के बालों वाले हिस्से पर हो, तो बाल भी सफेद या सिल्वर (White Patch On Skin) हो सकते हैं.

विटिलिगो क्या है, सफेद दाग क्या है और क्यों होता है?

सफेद दाग या विटिलिगो किसी भी उम्र, लिंग या जाति के व्यक्ति को हो सकता है. हालांकि, यह गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों में ज्यादा साफ दिखता है. ज्यादातर लोगों में इसके लक्षण 30 साल की उम्र से पहले दिखने शुरू हो जाते हैं.

इन बीमारियों वाले लोगों को जोखिम ज्यादा होता है:

सफेद दाग कैसे शुरू होता है और कैसे बढ़ता है सफेद दाग या विटिलिगो?

शुरुआत में शरीर पर छोटे-छोटे सफेद धब्बे दिखते हैं जो धीरे-धीरे फैल सकते हैं. यह मुंह के अंदर, नाक, जननांगों, आंखों और यहां तक कि कान के अंदरूनी हिस्सों में भी हो सकता है. कुछ लोगों में यह सालों तक एक ही जगह रहता है, जबकि दूसरों में पुराने दागों का रंग वापस आता है और नई जगहों पर दाग बन जाते हैं.

विटिलिगो के प्रकार (Types), कितनी तरह के होते हैं सफेद दाग

Generalized: यह सबसे कॉमन है, दाग शरीर में कहीं भी हो सकते हैं. Segmental: दाग शरीर के सिर्फ एक तरफ या एक ही हिस्से पर होते हैं. Mucosal: यह मुंह या प्राइवेट पार्ट्स की झिल्ली को प्रभावित करता है. Focal: यह एक दुर्लभ प्रकार है जहाँ दाग एक छोटे हिस्से में होते हैं और जल्दी नहीं फैलते. Trichome: इसमें दाग के बीच में सफेद केंद्र होता है, फिर हल्का रंग और फिर आपकी नॉर्मल स्किन. Universal: यह बहुत दुर्लभ है, इसमें शरीर की 80% से ज्यादा त्वचा का रंग उड़ जाता है.

सफेद दाग या विटिलिगो लक्षण और कारण (Symptoms & Causes)

मुख्य लक्षण (Safed Daag ke Lakshan)

त्वचा या श्लेष्मल झिल्ली (mucous membranes) में पर सफेद या हल्के रंग के पैच.

शरीर के बाल (सिर, भौहें, दाढ़ी) का सफेद या ग्रे हो जाना.

कुछ लोगों को रंग उड़ने से पहले त्वचा पर खुजली महसूस हो सकती है.

सफेद दाग या विटिलिगो होने के कारण (Safde Daag Kyu Hota Hai)

ऑटोइम्यून समस्या: शरीर का सुरक्षा तंत्र (Immune system) गलती से अपनी ही स्वस्थ कोशिकाओं को दुश्मन समझकर खत्म करने लगता है.

शरीर का सुरक्षा तंत्र (Immune system) गलती से अपनी ही स्वस्थ कोशिकाओं को दुश्मन समझकर खत्म करने लगता है. जेनेटिक बदलाव: डीएनए (DNA) में बदलाव या 30 से ज्यादा ऐसे जींस हैं जो इसका खतरा बढ़ा सकते हैं.

डीएनए (DNA) में बदलाव या 30 से ज्यादा ऐसे जींस हैं जो इसका खतरा बढ़ा सकते हैं. तनाव: बहुत ज्यादा मानसिक या शारीरिक तनाव (जैसे चोट लगना) से रंग बनाने वाली कोशिकाएं काम करना बंद कर सकती हैं.

बहुत ज्यादा मानसिक या शारीरिक तनाव (जैसे चोट लगना) से रंग बनाने वाली कोशिकाएं काम करना बंद कर सकती हैं. पर्यावरण: जहरीले केमिकल या सूरज की तेज अल्ट्रावॉयलेट किरणों के संपर्क में आना.

सफेद दाग या विटिलिगो का निदान और जांच (Diagnosis)

डॉक्टर आमतौर पर देखकर ही इसे पहचान लेते हैं. वे 'Wood's lamp' (एक खास UV लाइट) का इस्तेमाल करते हैं ताकि विटिलिगो और अन्य स्किन इन्फेक्शन के बीच का अंतर साफ हो सके. वे आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में भी पूछ सकते हैं.

अन्य स्थितियां जो विटिलिगो जैसी दिखती हैं:

केमिकल ल्यूकोडर्मा: इंडस्ट्रियल केमिकल्स के संपर्क से हुआ नुकसान.

टिनिया वर्सीकोलर: यह एक फंगल इन्फेक्शन है जिसमें त्वचा पर हल्के या गहरे धब्बे हो जाते हैं.

एल्बिनिज्म (Albinism): जन्मजात स्थिति जिसमें शरीर में मेलेनिन बहुत कम होता है.

सफेद दाग या विटिलिगो के इलाज के तरीके (Treatment/Safed Daag Ka Ilaj)

विटिलिगो का इलाज करवाना मेडिकल रूप से अनिवार्य नहीं है क्योंकि यह हानिकारक नहीं है. लेकिन अगर आप अपनी दिखावट सुधारना चाहते हैं, तो ये विकल्प मौजूद हैं:

दवाइयां: कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या खास क्रीम जो रंग वापस लाने या कोशिकाओं को बढ़ने में मदद करती हैं.

कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या खास क्रीम जो रंग वापस लाने या कोशिकाओं को बढ़ने में मदद करती हैं. लाइट थेरेपी (Phototherapy): UV लाइट या लेजर का उपयोग करके रंग वापस लाया जाता है.

UV लाइट या लेजर का उपयोग करके रंग वापस लाया जाता है. डिपिगमेंटेशन: अगर शरीर का ज्यादातर हिस्सा सफेद हो चुका है, तो बची हुई रंगीन त्वचा को भी सफेद कर दिया जाता है ताकि पूरी स्किन एक जैसी दिखे.

अगर शरीर का ज्यादातर हिस्सा सफेद हो चुका है, तो बची हुई रंगीन त्वचा को भी सफेद कर दिया जाता है ताकि पूरी स्किन एक जैसी दिखे. सर्जरी (Skin Grafting): शरीर के एक हिस्से की स्वस्थ त्वचा को सफेद दाग वाली जगह पर लगाना.

शरीर के एक हिस्से की स्वस्थ त्वचा को सफेद दाग वाली जगह पर लगाना. काउंसलिंग: मानसिक तनाव या कम आत्मविश्वास को दूर करने के लिए थेरेपी.

कुछ जरूरी सवाल (FAQs)

क्या सफेद दाग या विटिलिगो छूने से फैलता है?

ल्कुल नहीं, यह संक्रामक बीमारी नहीं है.

क्या सफेद दाग या विटिलिगो में दर्द होता है?

नहीं, लेकिन सफेद हिस्सों पर धूप से जलन (Sunburn) जल्दी होती है.

सफेद दाग या विटिलिगो से बचाव कैसे करें?

SPF 30+ सनस्क्रीन लगाएं, मॉइस्चराइजर का उपयोग करें और तनाव कम रखें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)