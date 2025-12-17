विज्ञापन
विशेष लिंक

महिलाओं में खून की कमी, हिमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए ये 5 देसी तरीके हैं रामबाण!

Iron Deficiency in Women : अगर आप रोज दवाइयां नहीं लेना चाहतीं, तो परेशान न हों. हमारे किचन में ही ऐसे कई देसी नुस्खे (Home Remedies) हैं, जो आपके हीमोग्लोबिन लेवल को तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. आइए जानते हैं 5 ऐसे घरेलू तरीके, जो हमारी दादी-नानी के जमाने से चले आ रहे हैं:

Read Time: 3 mins
Share
महिलाओं में खून की कमी, हिमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए ये 5 देसी तरीके हैं रामबाण!
यह सबसे पुराना और सस्ता 'देसी नुस्खा' है! अपनी रसोई में लोहे की कड़ाही (Iron Wok) का इस्तेमाल शुरू करें.

Iron ki kami kaise kare door : आयरन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन (Hemoglobin) बनाता है. हीमोग्लोबिन ही वह चीज है जो शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाता है. जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो शरीर थका-थका और कमजोर महसूस करता है. अगर आप रोज आयरन की गोलियां नहीं लेना चाहतीं, तो परेशान न हों. बस आप एक नजर अपनी रसोई में दौड़ा लीजिए, जहां आपको कई ऐसे देसी नुस्खे (Home Remedies) मिल जाएंगे, जो आपके हीमोग्लोबिन लेवल को तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं 5 ऐसे घरेलू तरीके, जो हमारी दादी-नानी के जमाने से आयरन की कमी दूर करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं:

1. खजूर और किशमिश का जादू | Dates and Raisins)

खजूर (Dates) और काली किशमिश (Black Raisins) दोनों ही आयरन के पावरहाउस हैं. इन्हें खाने का सबसे सही तरीका है, रात को 4-5 खजूर और एक मुट्ठी किशमिश पानी में भिगो दें. सुबह खाली पेट इन्हें खा लें और बचा हुआ पानी भी पी लें. इनमें आयरन के साथ-साथ फाइबर भी होता है, जो पेट को भी ठीक रखता है.

2. गुड़ और भुने चने | Jaggery & roasted chana

गुड़ जोकि चीनी का बेस्ट ऑप्शन है और आयरन से भरपूर होता है. अक्सर आपने देखा होगा कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को गुड़ खाने की सलाह दी जाती है. गुड़ को अगर भुने हुए चने (Roasted Chana) या मूंगफली (Peanuts) के साथ खाया जाए, तो यह आयरन को तेजी से बढ़ाता है. इसलिए रोजाना खाने के बाद एक छोटा टुकड़ा गुड़ खाने की आदत बना लें.

3. लोहे के बर्तन का करें इस्तेमाल

अपनी रसोई में लोहे की कड़ाही (Iron Wok) का इस्तेमाल शुरू करें. जब आप लोहे के बर्तन में दाल, सब्जी या कोई भी खट्टी चीज (जैसे टमाटर या नींबू वाली डिश) पकाते हैं, तो खाने में आयरन की मात्रा अपने-आप बढ़ जाती है. यह एक ऐसा तरीका है, जिसमें आपको अलग से कुछ खाना नहीं पड़ता, बस बर्तन बदलना है.

4. हरी पत्तेदार सब्जियां

पालक (Spinach), मेथी (Fenugreek) और सरसों के साग जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां आयरन का खजाना होती हैं. इन्हें अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा शामिल करें. आप इन्हें सब्जी, दाल या सूप के रूप में खा सकती हैं. ये न केवल आयरन देती हैं, बल्कि इनमें फोलिक एसिड (Folic Acid) भी होता है, जो खून बनाने में मदद करता है.

5. नींबू और आंवला भी है जरूरी

सिर्फ आयरन से भरपूर चीजें खाना काफी नहीं है. आयरन को हमारा शरीर ठीक से सोख (Absorb) पाए, इसके लिए विटामिन-सी (Vitamin C) की बहुत जरूरत होती है. इसलिए, जब भी आप आयरन वाली कोई चीज खाएं, तो उसके साथ विटामिन-सी वाली चीज जरूर लें, जैसे-नींबू का रस, आंवला (Indian Gooseberry), या संतरा. उदाहरण के लिए, दाल पर नींबू निचोड़कर खाएं या पालक की सब्जी के साथ आंवले का मुरब्बा खाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Iron Deficiency In Women, How To Increase Hemoglobin Fast, Home Remedies For Anemia
Get App for Better Experience
Install Now