Strong Core Abs के लिए हर रोज करें ये 4 एक्सरसाइज, बनेगी अट्रैक्टिव बॉडी

Strong Core Exercise: हर रोज एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी होता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार 18 से 64 साल के लोगों को हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की लाइट से मीडियम एक्सरसाइज करना फायदेमंद होता है. या फिर कम से कम 75 मिनट की फॉस्ट एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए. या फिर आप इन दोनों को अलग-अलग तरह से कर सकते हैं. हालांकि आपकी वर्कआउट रूटीन में अलग-अलग तरह की एक्सरसाइज हो सकती हैं, जो शरीर के अलग-अलग हिस्सों जैसे पेट (abs), हाथ, पैर आदि को मजबूत बनाती हैं.

मजबूत एब्स (Strong Abs) बनाने के लिए क्या जरूरी है

अगर आप अपनी एब्स को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ ऊपर की मांसपेशियों पर नहीं बल्कि आपको अपनी मसल्स को भी सपोर्ट करना होगा. जैसे- रेक्टस एब्डॉमिनिस, ऑब्लिक्स और ट्रांसवर्स एब्डॉमिनिस जैसी एक्सरसाइज भी करनी चाहिए. आपको अपने रूटीन में ऐसी एक्सरसाइज को शामिल करना चाहिए जो धीरे-धीरे, सही तरीके से की जाएं और शरीर की स्टेबिलिटी, ताकत और सहनशक्ति को बढ़ाएं.

मजबूत एब्स के लिए कोर एक्सरसाइज ( Core Exercise For Strong Abs)

1. प्लैंक (Plank)

ये एक बहुत बेसिक लेकिन बहुत असरदार एक्सरसाइज है. इससे पेट, कंधे, कमर और हिप्स सभी मजबूत होते हैं. इसको करने के लिए आप कोहनियों को कंधों के नीचे रखें. शरीर को सिर से एड़ी तक सीधा रखें. इसके बाद 20 से 60 सेकंड तक होल्ड करें. इस एक्सपसाइज का समय धीरे-धीरे बढ़ाएं. आप इस एक्सरसाइज का समय धीरे-धीरे बढ़ाएं. इससे कमर का दर्द भी कम होने लगता है.

2. बर्ड डॉग (Bird Dog)

ये एक्सरसाइज बैलेंस और कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करती है. इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप हाथ और घुटनों के बल बैठ जाएं. अब अपने दाएं हाथ को आगे और बाएं पैर को पीछे की तरफ सीधा करें. अब इस पोजीशन में खुद को 5–10 सेकंड तक के लिए होल्ड करें. फिर अपना साइड बदलें और दोनों तरफ इस एक्सरसाइज को 8 से12 बार करें.

3. डेड बग (Dead Bug)

यह पेट की अंदरूनी मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है. इसे करने के लिए आप पीठ के बल लेट जाएं. अब हाथ को ऊपर की तरफ उठाएं और घुटने को 90 डिग्री पर मोड़ें. अब एक हाथ को पीछे और उल्टा पैर नीचे ले जाएं. ध्यान रखें कि इस पोजीशन में आपको कमर जमीन से लगी रहे. इस एक्सरसाइज को 10-12 बार करें.

4. रिवर्स क्रंच (Reverse Crunch)

यह लोअर एब्स के लिए फायदेमंद होता है. इसे करने के लिए आप पीठ के बल लेंट जाएं. अब अपने घुटनों को मोडकर ऊपर की तरफ उठाएं. अब अपने पेट की ताकत से हिप्स ऊपर की ओर उठाएं. ध्यान रखें कि आपको झटके न लगाएं. और इस एक्सरसाइज को 10-15 बार करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)