फटी एड़ियों में सिर्फ क्रीम न लगाइए, असली समस्या पहचानिए 7 कारण, 8 घरेलू उपचार

Home Remedies for Cracked Heels: एड़ी फटना सुनने में भले ही छोटी समस्या लगे, लेकिन जिसने इसे झेला है वह जानता है कि चलना-फिरना तक मुश्किल हो जाता है. कई बार एड़ी में हल्की दरार से शुरू होकर यह समस्या गहरे कट, खून निकलने और असहनीय दर्द तक पहुंच जाती है. खास बात यह है कि एड़ी फटना सिर्फ सर्दियों में ही नहीं, बल्कि गर्मियों और बरसात में भी लोगों को परेशान करता है. अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं या सिर्फ क्रीम लगाकर छोड़ देते हैं, जबकि एड़ी फटना शरीर के भीतर की कुछ कमियों और गलत आदतों का संकेत भी हो सकता है.

अगर समय रहते कारण समझकर सही उपचार न किया जाए, तो इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है. आइए आसान भाषा में जानते हैं कि एड़ी क्यों फटती है और इससे बचाव व इलाज कैसे किया जा सकता है.

एड़ी फटने के मुख्य कारण | Causes of Cracked Heels

1. स्किन का बहुत ज्यादा ड्राई होना

एड़ी की त्वचा में प्राकृतिक तेल ग्रंथियां कम होती हैं. जब नमी की कमी हो जाती है, तो त्वचा सख्त होकर फटने लगती है. सर्दियों में यह समस्या ज्यादा बढ़ जाती है.

2. ज्यादा देर तक खड़े रहना या चलना

जो लोग पूरे दिन खड़े रहकर काम करते हैं, जैसे दुकानदार, शिक्षक या फैक्ट्री वर्कर, उनकी एड़ी पर लगातार दबाव पड़ता है. इससे त्वचा फटने लगती है.

3. खुली चप्पल या सैंडल पहनना

पीछे से खुली चप्पल पहनने पर एड़ी को सपोर्ट नहीं मिलता. दबाव पड़ने पर त्वचा फैलती है और दरार पड़ जाती है. ये भी एड़ी फटने का एक बड़ा कारण है.

4. मोटापा

ज्यादा वजन होने से एड़ी पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे एड़ी फटना जल्दी शुरू हो जाता है. अगर आपकी एड़ियां अक्सर फटती हैं, तो इसकी वजह आपका वजन भी हो सकता है.

5. पोषण की कमी

विटामिन ए, ई, बी-कॉम्प्लेक्स, जिंक और आयरन की कमी से त्वचा कमजोर हो जाती है. ऐसी त्वचा जल्दी सूखती और फटती है.

6. पानी और नमी की कमी

कम पानी पीने से शरीर डिहाइड्रेट होता है और इसका असर सबसे पहले त्वचा पर दिखता है. शरीर में पानी की कमी है तो इससे एड़ियां भी फटने लगती हैं.

7. कुछ बीमारियां

अगर किसी को डायबिटीज, थायरॉइड, सोरायसिस और एक्जिमा जैसी बीमारियां हैं, तो ऐसे लोगों में एड़ी फटने की समस्या ज्यादा देखी जाती है.

एड़ी फटने के लक्षण (Symptoms of Cracked Heels)

एड़ी में सफेद या पीली सख्त परत

चलने पर दर्द

गहरी दरारों से खून आना

जलन और खुजली

इंफेक्शन होने पर सूजन और बदबू

एड़ी फटने का घरेलू उपचार | Home Remedies For Cracked Heels

1. गुनगुने पानी में पैर भिगोना

रोज 10–15 मिनट गुनगुने पानी में पैर भिगोएं. इससे सख्त त्वचा नरम होती है और दरारों में आराम मिलता है. आप चाहें तो पानी में नमक, बेकिंग सोडा या नींबू का रस भी मिलाकर देख सकते हैं. ये त्वचा को एक्सफोलिएट और कीटाणु मुक्त करने में मदद करते हैं.

2. हल्का स्क्रब करें

पैर भिगोने के बाद प्यूमिक स्टोन या फुट फाइल से हल्के हाथों से रगड़ें. ज्यादा जोर न लगाएं, वरना त्वचा और खराब हो सकती है. हफ्ते में 2-3 बार से ज्यादा स्क्रब न करें.

3. मॉइस्चराइजर या तेल लगाएं

नहाने के बाद और रात में सोने से पहले मोटी परत में क्रीम, नारियल तेल, सरसों का तेल या घी लगाएं. इससे त्वचा हाइड्रेटेड रहती है और दरारें भरने में मदद मिलती है.

4. रात में मोजे पहनें

क्रीम लगाने के बाद सूती मोजे पहनकर सोने से नमी बनी रहती है और दरार जल्दी भरती है. मोजे पहनने से क्रीम या तेल फैलता नहीं और असल में काम करता है.

5. एलोवेरा जेल

फटी एड़ी के लिए एलोवेरा जेल मददगार हो सकता है. त्वचा को ठंडक देता है और रिपेयर करता है. रोज इस्तेमाल से राहत मिलती है और दरारें कम होती हैं.

6. नींबू और शहद का पैक

नींबू का रस और शहद मिलाकर दरारों पर लगाएं. 15 मिनट बाद धो लें. नींबू एक्सफोलिएट करता है और शहद स्किन को मॉइश्चराइज करता है.

7. पपीता और हल्दी पपीता

पपीता को मैश करके उसमें हल्दी पाउडर मिलाएं. इस पेस्ट को एड़ी पर लगाएं. पपीता एक्सफोलिएट करता है और हल्दी एंटी-इन्फ्लेमेटरी है.

8. ओटमील और दही

ओटमील पाउडर और दही मिलाकर पैक बनाएं. इसे 20 मिनट तक लगाएं. ओटमील त्वचा को सॉफ्ट बनाता है और दही मॉइस्चराइज करता है.

मेडिकल ट्रीटमेंट कब जरूरी है?

अगर एड़ी बहुत ज्यादा फट गई हो, खून आता हो, दर्द बढ़ रहा हो या डायबिटीज के मरीज हैं, तो डॉक्टर से दिखाना जरूरी है.

एड़ी फटने से बचाव के उपाय | How to Prevent Cracked Heels

रोज पैर साफ और सूखे रखें.

बंद और आरामदायक जूते पहनें.

पानी भरपूर मात्रा में पिएं.

बैलेंस डाइट लें.

सर्दियों में पैरों का खास ख्याल रखें.

सही देखभाल, पोषण और आदतों से इस समस्या को आसानी से रोका और ठीक किया जा सकता है. अगर समय रहते ध्यान दिया जाए, तो दर्द और परेशानी से बचा जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)