एक दिन में कितना पैदल चलना चाहिए, डॉक्टर ने बताया बस कुछ देर की वॉक कैसे बदल सकती है आपकी जिंदगी

30 Minutes Walk Benefits: आज की तेज रफ्तार और टैक्नोलॉजी से भरी जिंदगी में हर दूसरे व्यक्ति का अधिकतर समय मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप जैसी मशीनों पर निकल जाता है. वहीं खाली समय में भी इन्ही में समय निकल जाता है. अगर ये कहा जाए कि आज के समय में इन मशीनों पर लोग इतना निर्भर हो गया है कि इसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी लगभग लगभग खत्म हो गई हैं तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा. यही वजह है कि लोग न सिर्फ फिजिकली, बल्कि मेंटली रूप से भी तरह-तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं. डॉक्टर भी लोगों को पैदल चलने की सलाह देते हैं और अपनी डेली लाइफ में फिजिकल एक्टिव होने की सलाह देते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी की अगर आप रोजाना सिर्फ 30 मिनट भी पैदल चल लेंगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है.

डॉ. सी.के. बिरला अस्पताल के डॉ. तुषार तायल के अनुसार, रोजाना सिर्फ 30 मिनट पैदल चलने से शरीर और मन दोनों को बड़ा फायदा मिलता है. वो कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को पैदल चलने की आदत नहीं है, तो उसे धीरे-धीरे हर दिन कम से कम आधा घंटा चलने की आदत डाल लेनी चाहिए.

पैदल चलने के फायदे (Benefits of Walking Daily)

1. हेल्दी हार्ट

रोजाना पैदल चलने से आपका हार्ट मजबूत होता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रहता है. इससे हार्ट रोगों का खतरा कम हो जाता है और ब्ल्ड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है.

2. वेट लॉस

जो लोग वजन बढ़ने से परेशान हैं, उनके लिए वॉकिंग एक सरल और असरदार उपाय है. रोजाना चलने से कैलोरी बर्न होती है और मोटापा कंट्रोल में रहता है, जिससे अन्य बीमारियों का खतरा भी टल सकता है.

3. ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद

डॉ. तुषार के अनुसार, पैदल चलना ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और टाइप-2 डायबिटीज के खतरे को भी कम करता है.

4. हड्डियों और जोड़ों के लिए फायदेमंद

पैदल चलना ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस जैसी हड्डी और जोड़ों की समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है. यह जोड़ों को लचीला बनाए रखने में मदद करता है.

5. इम्यून सिस्टम को मजबूत करे

रोजाना वॉक करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) बढ़ती है, जिससे शरीर बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ पाता है.

एक दिन में कितना पैदल चलना चाहिए?

डॉ. तायल के अनुसार, हर व्यक्ति को दिन में कम से कम 30 मिनट तक पैदल चलने की आदत डालनी चाहिए. इससे शरीर फिट रहता है और मेंटल स्ट्रेस भी कम होता है. अगर कोई व्यक्ति वजन घटाना चाहता है, तो उसके लिए 40 से 50 मिनट तक तेज़ चाल से वॉक करना फायदेमंद रहेगा.

उम्र के अनुसार कितना पैदल चलना चाहिए

• बच्चे और किशोर (6-18 वर्ष): दिन में कम से कम 60 मिनट पैदल चलना या कोई फिजिकल एक्टिवटी जरूरी है.

• वयस्क (18-50 वर्ष): रोजाना 7,000 से 10,000 कदम चलना सही माना गया है.

• बूढ़े-बुजुर्ग (50 वर्ष से अधिक): दिन में 5,000 से 7,000 कदम या लगभग 30-45 मिनट हल्की चाल से चलना लाभदायक है.

