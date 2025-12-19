Winter Hair Care: बालों के लिए DIY 3 सबसे अच्छे नेचुरल कंडीशनर, सभी तरह के बालों पर दिखेगा कमाल

Winter Hair Care Tip: सर्दियों का मौसम आपकी त्वचा में निखार तो लाता है, लेकिन साथ ही कई अन्य समस्याएं भी लाता है, जिनमें सबसे बड़ी समस्या रूखे और बेजान बाल हैं. इस मौसम में बालों की देखभाल के लिए डीप-कंडीशनिंग बहुत जरूरी हैं. लेकिन, आप सिर्फ मार्केट के कंडीशनर से यह हासिल नहीं कर सकते हैं. ऐसे में आपको घर पर बने कंडीशनिंग नुस्खे आजमाने होंगे, जो आपको मुलायम और कंडीशन किए हुए बाल पाने में मदद कर सकते हैं. दरअसल, बालों का भी सेहत की तरह ही ध्यान रखना जरूरी होता है. चलिए आपको बताते हैं नेचुरल DIY कंडीशनर, जो सभी प्रकार के बालों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं.

केल

केला एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, जो सूखे और फ्रिजी बालों के लिए बहुत अच्छा है. एक पके केले को मैश करें और इसमें शहद, अंडा, और दूध मिलाएं. इस पेस्ट को अपने बालों में लगाएं और 30 मिनट तक रखें. फिर शैम्पू से धो लें. केला विटामिन बी6, पोटैशियम, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है. यह आपकी खोपड़ी और बालों को गहराई से पोषण देता है.

दही

दही में प्रोटीन और लैक्टिक एसिड होता है, जो बालों को नरम और चिकना बनाता है. दही, केला, शहद, और ऑलिव ऑयल को मिलाकर एक पेस्ट बनाएं. इसे अपने बालों में लगाएं और 30 मिनट तक रखें. फिर इसे धो लें. इसमें मुलायम बनाने और सूजन कम करने वाले गुण होते हैं.

एलोवेरा किसी प्राकृतिक अमृत से कम नहीं है, क्योंकि यह pH संतुलन को बहाल करता है और बालों के विकास की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है. बस एक कटोरी में चार बड़े चम्मच एलोवेरा को थोड़े से नींबू के रस के साथ मिला लें. इस मिश्रण को अपने बालों पर लगाएं और पांच से दस मिनट तक लगा रहने दें. फिर शैम्पू और कंडीशनर से धो लें. इस प्रक्रिया को सप्ताह में दो बार दोहराएं और मुलायम, घने बालों का आनंद लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.