मेहंदी के साथ इन 3 चीजों को मिलाकर लगाएं, बाल झड़ना हो जाएंगे बंद, सफेद बालों से भी मिलेगा छुटकारा

Winter Hair Care Tips: सर्दियों के मौसम में त्वचा संबंधी समस्याओं के साथ-साथ बालों की समस्याएं भी बहुत आम हैं. सर्दियों के मौसम में बाल बहुत झड़ते हैं. बाल बहुत रूखे हो जाते हैं. इसके साथ ही रूसी जैसी समस्याएं भी होने लगती हैं. अगर आप भी इन समस्याओं से परेशान हैं, तो आप मेहंदी से ही इनका समाधान पा सकते हैं. बालों का झड़ना कम करने के लिए आप मेहंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं. कई लोग बालों का रंग बदलने के लिए ही मेहंदी लगाते हैं, लेकिन यह बालों के लिए एक अच्छे कंडीशनर का काम करती है. यह बालों को आवश्यक पोषण देती है और उन्हें जड़ों से मजबूत बनाती है. हालांकि, मेहंदी को सीधे लगाने के बजाय, इसमें कुछ चीजों को मिलाकर आप अपने बालों को और भी खूबसूरत बना सकते हैं. इससे सफेद बालों की समस्या भी कम होती है.

मेहंदी के साथ केला

मेहंदी में पके केले भी होते हैं, जो बालों को बहुत रेशमी बनाते हैं. केले में मौजूद पोटैशियम और प्राकृतिक तेल बालों को मुलायम बनाते हैं. इसके लिए आपको आवश्यक मात्रा में मेहंदी पाउडर लेकर उसे रात भर पानी में भिगोना है. अगले दिन उसमें एक पके केले का गूदा मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें. चाहें तो थोड़ा सा दही या जैतून का तेल भी मिला सकते हैं. इस मिश्रण को पूरे बालों पर लगाएं और कम से कम एक घंटे के लिए छोड़ दें. इसके बाद बालों को हल्के शैम्पू से धो लें. नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करने से आपके बाल बहुत मुलायम हो जाएंगे.

सर्दियों में रूसी की समस्या बहुत आम है. इससे निपटने के लिए बस मेहंदी और मेथी का हेयर पैक इस्तेमाल करें. यह हेयर पैक न केवल रूसी की समस्या को कम करता है, बल्कि संक्रमण से भी बचाता है. इसके लिए दो चम्मच मेथी को रात भर पानी में भिगो दें. अगले दिन इस मेथी का चिकना पेस्ट बना लें. इसमें मेहंदी पाउडर मिलाएं और अच्छी तरह मिक्स करें. इस मिश्रण को बालों में लगाएं और एक घंटे बाद बाल धो लें.

बालों का झड़ना कम करने और घने बाल उगाने के लिए आप मेहंदी और आंवला का हेयर पैक इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आपको तीन बड़े चम्मच मेहंदी पाउडर और दो बड़े चम्मच आंवला पाउडर लेना होगा. इसमें एक अंडा और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें. गाढ़ा पेस्ट बनाकर इसे अपने सिर और बालों पर लगाएं. एक घंटे बाद नहा लें.

