रोजाना रेजिस्टेंस स्टार्च वाले फूड्स खाने से कम होता है फैटी लिवर का खतरा, गट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद

Resistant Starch For Liver Health: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर फास्ट फूड, प्रोसेस्ड आइटम्स और शुगरी ड्रिंक्स का ज्यादा सेवन करने लगे हैं. इसका नतीजा ये होता है कि हमारा लिवर फैटी बन जाता है और पाचन तंत्र कमजोर होता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आपकी थाली में ही इसका इलाज छुपा है? जी हां, हालिया शोध से पता चला है कि रोजाना रेजिस्टेंस स्टार्च वाले फूड्स खाने से फैटी लिवर का खतरा 50 प्रतिशत तक कम हो सकता है और साथ ही गट हेल्थ यानी पाचन तंत्र को भी जबरदस्त फायदा मिलता है. अब सवाल उठता है, रेजिस्टेंस स्टार्च आखिर है क्या? और इसे हम अपनी डाइट में कैसे शामिल करें? आइए आसान भाषा में समझते हैं.
रेजिस्टेंस स्टार्च क्या है? (What Is Resistance Starch?)
रेजिस्टेंस स्टार्च एक खास तरह का स्टार्च होता है जो शरीर में आसानी से पचता नहीं है. यह सीधे छोटी आंत में नहीं टूटता, बल्कि बड़ी आंत तक पहुंचता है और वहां अच्छे बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करता है. इसे हम एक तरह का प्रीबायोटिक फाइबर भी कह सकते हैं.
जब हम ऐसे फूड्स खाते हैं जिनमें रेजिस्टेंस स्टार्च होता है, तो यह हमारे गट माइक्रोबायोम को मजबूत करता है. यानी पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है, जिससे पाचन बेहतर होता है और शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ती है.
फैटी लिवर से कैसे बचाता है?
फैटी लिवर तब होता है जब लिवर में जरूरत से ज्यादा फैट जमा हो जाती है. यह स्थिति आगे चलकर लिवर डैमेज या सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है. लेकिन, शोध में पाया गया है कि रेजिस्टेंस स्टार्च वाले फूड्स लिवर में जमा फैट को कम करने में मदद करते हैं. ये फूड्स इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारते हैं और ब्लड शुगर को कंट्रोल रखते हैं, जिससे लिवर पर कम दबाव पड़ता है.
कौन-कौन से फूड्स हैं रेजिस्टेंस स्टार्च से भरपूर?
- ठंडे उबले आलू (पकाने के बाद ठंडा करें)
- हरे केले
- फलियां (राजमा, चना, मूंग)
- ओट्स और दलिया
- ब्राउन राइस (ठंडा करके खाएं)
- साबुत अनाज
जब आप आलू या चावल को पकाकर ठंडा करते हैं, तो उनमें मौजूद सामान्य स्टार्च रेजिस्टेंस स्टार्च में बदल जाता है. इसलिए इन्हें सलाद या चाट के रूप में ठंडा खाएं.
इन टिप्स को करें फॉलो
- रोजाना एक सर्विंग रेजिस्टेंस स्टार्च जरूर शामिल करें.
- प्रोसेस्ड फूड्स और शुगरी ड्रिंक्स से दूरी बनाएं.
- गट हेल्थ सुधारने के लिए दही और छाछ जैसे प्रोबायोटिक फूड्स भी लें.
- रेगुलर एक्सरसाइज करें और पानी भरपूर पिएं.
रेजिस्टेंस स्टार्च कोई जादू नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तरीका है जिससे आप फैटी लिवर जैसी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं और अपने पाचन तंत्र को मजबूत बना सकते हैं.
