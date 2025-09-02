विज्ञापन
विशेष लिंक

बुजुर्गों में वेजिटेबल जूस से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत आसान और असरदार तरीका, स्टडी में हुआ खुलासा

Vegetable Juice for Blood Pressure: यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि नाइट्रेट से भरपूर सब्जियों का रस, खासकर चुकंदर का जूस, बुजुर्गों में ब्लड प्रेशर को कम करने में असरदार है.

Read Time: 3 mins
Share
बुजुर्गों में वेजिटेबल जूस से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत आसान और असरदार तरीका, स्टडी में हुआ खुलासा
Vegetable Juice for Blood Pressure: चुकंदर का रस बुजुर्गों में बीपी को कम करने में मददगार है.

Vegetable Juice for Blood Pressure: हाई ब्लड प्रेशर आज एक आम समस्या बन चुकी है, खासकर बुजुर्गों में. जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है वे अक्सर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए घरेलू उपाय तलाशते हैं, ताकि दवाइयों का सेवन कम से कम किया जा सके. दवाइयों के साथ-साथ अगर कोई प्राकृतिक तरीका मिल जाए जिससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके, तो क्या ही कहने. हाल ही में एक दिलचस्प अध्ययन सामने आया है जिसमें पाया गया कि कुछ खास सब्जियों के रस जैसे चुकंदर का रस, बुजुर्गों में ब्लड प्रेशर को कम करने में मददगार हो सकते हैं. यह खबर उन लोगों के लिए राहत भरी हो सकती है जो दवाइयों के साइड इफेक्ट्स से परेशान हैं या जो अपने खानपान से ही सेहत सुधारना चाहते हैं.

ये भी पढ़ें- पेट साफ करने के लिए सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में मिलाकर पिएं ये चीज, तुरंत भागेंगे टॉयलेट

क्या कहता है नया अध्ययन?

यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि नाइट्रेट से भरपूर सब्जियों का रस, खासकर चुकंदर का जूस, बुजुर्गों में ब्लड प्रेशर को कम करने में असरदार है. इस अध्ययन में 60 से 70 साल के लोगों को दो हफ्तों तक रोजाना चुकंदर का जूस दिया गया. नतीजा यह निकला कि जिन लोगों ने नाइट्रेट वाला जूस पिया, उनका ब्लड प्रेशर धीरे-धीरे कम हुआ.

नाइट्रेट कैसे करता है काम?

नाइट्रेट चुकंदर, पालक, धनिया, मूली, सलाद पत्ता में पाया जाता है. जब हम नाइट्रेट वाली सब्जियों का रस पीते हैं, तो शरीर इसे नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है. यह नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है. खास बात यह है कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसलिए बुजुर्गों को इसकी जरूरत और भी ज्यादा होती है.

ये भी पढ़ें- चेहरे पर गुलाब जल लगाने के फायदे और नुकसान, इस्तेमाल करने का सही तरीका

मुंह के बैक्टीरिया भी निभाते हैं बड़ी भूमिका

अध्ययन में यह भी पाया गया कि चुकंदर का रस पीने से बुजुर्गों के मुंह में मौजूद बैक्टीरिया का संतुलन बदलता है. हानिकारक बैक्टीरिया कम होते हैं और फायदेमंद बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जिससे नाइट्रेट का असर और बेहतर होता है.

कैसे करें सेवन?

अगर आप या आपके घर के बुजुर्ग ब्लड प्रेशर से परेशान हैं, तो आप इन उपायों को आजमा सकते हैं:

  • रोजाना सुबह एक छोटा गिलास चुकंदर का ताजा रस पिएं.
  • पालक, धनिया और मूली को सलाद या स्मूदी में शामिल करें.
  • बाजार में मिलने वाले रेडीमेड जूस से बचें, क्योंकि उनमें शुगर और प्रिज़र्वेटिव्स हो सकते हैं.

बुजुर्गों के लिए वरदान

यह तरीका खासकर उन बुजुर्गों के लिए फायदेमंद है जो दवाइयों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते. हालांकि, किसी भी नए उपाय को अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

प्राकृतिक उपायों की ताकत को नजरअंदाज़ नहीं किया जा सकता. नाइट्रेट से भरपूर वेजिटेबल जूस, खासकर चुकंदर का रस, बुजुर्गों में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का एक आसान, सुरक्षित और असरदार तरीका बन सकता है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vegetable Juice For Blood Pressure, Beetroot Juice Lowers Blood Pressure, Natural Remedies For Hypertension, Beet Juice Benefits For Seniors, How To Reduce Blood Pressure Naturally
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com