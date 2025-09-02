बुजुर्गों में वेजिटेबल जूस से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत आसान और असरदार तरीका, स्टडी में हुआ खुलासा

Vegetable Juice for Blood Pressure: हाई ब्लड प्रेशर आज एक आम समस्या बन चुकी है, खासकर बुजुर्गों में. जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है वे अक्सर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए घरेलू उपाय तलाशते हैं, ताकि दवाइयों का सेवन कम से कम किया जा सके. दवाइयों के साथ-साथ अगर कोई प्राकृतिक तरीका मिल जाए जिससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके, तो क्या ही कहने. हाल ही में एक दिलचस्प अध्ययन सामने आया है जिसमें पाया गया कि कुछ खास सब्जियों के रस जैसे चुकंदर का रस, बुजुर्गों में ब्लड प्रेशर को कम करने में मददगार हो सकते हैं. यह खबर उन लोगों के लिए राहत भरी हो सकती है जो दवाइयों के साइड इफेक्ट्स से परेशान हैं या जो अपने खानपान से ही सेहत सुधारना चाहते हैं.

क्या कहता है नया अध्ययन?

यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि नाइट्रेट से भरपूर सब्जियों का रस, खासकर चुकंदर का जूस, बुजुर्गों में ब्लड प्रेशर को कम करने में असरदार है. इस अध्ययन में 60 से 70 साल के लोगों को दो हफ्तों तक रोजाना चुकंदर का जूस दिया गया. नतीजा यह निकला कि जिन लोगों ने नाइट्रेट वाला जूस पिया, उनका ब्लड प्रेशर धीरे-धीरे कम हुआ.

नाइट्रेट कैसे करता है काम?

नाइट्रेट चुकंदर, पालक, धनिया, मूली, सलाद पत्ता में पाया जाता है. जब हम नाइट्रेट वाली सब्जियों का रस पीते हैं, तो शरीर इसे नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है. यह नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है. खास बात यह है कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसलिए बुजुर्गों को इसकी जरूरत और भी ज्यादा होती है.

मुंह के बैक्टीरिया भी निभाते हैं बड़ी भूमिका

अध्ययन में यह भी पाया गया कि चुकंदर का रस पीने से बुजुर्गों के मुंह में मौजूद बैक्टीरिया का संतुलन बदलता है. हानिकारक बैक्टीरिया कम होते हैं और फायदेमंद बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जिससे नाइट्रेट का असर और बेहतर होता है.

कैसे करें सेवन?

अगर आप या आपके घर के बुजुर्ग ब्लड प्रेशर से परेशान हैं, तो आप इन उपायों को आजमा सकते हैं:

रोजाना सुबह एक छोटा गिलास चुकंदर का ताजा रस पिएं.

पालक, धनिया और मूली को सलाद या स्मूदी में शामिल करें.

बाजार में मिलने वाले रेडीमेड जूस से बचें, क्योंकि उनमें शुगर और प्रिज़र्वेटिव्स हो सकते हैं.

बुजुर्गों के लिए वरदान

यह तरीका खासकर उन बुजुर्गों के लिए फायदेमंद है जो दवाइयों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते. हालांकि, किसी भी नए उपाय को अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

प्राकृतिक उपायों की ताकत को नजरअंदाज़ नहीं किया जा सकता. नाइट्रेट से भरपूर वेजिटेबल जूस, खासकर चुकंदर का रस, बुजुर्गों में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का एक आसान, सुरक्षित और असरदार तरीका बन सकता है.

