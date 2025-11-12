बेड पर लेटते ही आ जाएगी गहरी नींद, बाबा रामदेव ने बताया सोने से पहले क्या खाना है

Quick Sleep Tips: अगर आपको रात में देर तक नींद नहीं आती, आप करवटें बदलते-बदलते थक जाते हैं या नींद बार-बार बीच में टूट जाती है, तो अब आपकी इन सब समस्याओं का हल मिल गया है. अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बेहतर नींद लाने के लिए बाबा रामदेव ने एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताया है जिसको सोने से पहले करने से आपको अच्छी और गहरी नींद आ सकती है. बस आपको सोने से पहले कुछ खास चीजों का सेवन करना है और फिर सुकून भरी नींद में सो जाना है.

बेड पर लेटते ही नींद लाने के लिए बनाएं ये खास ड्रिंक

बाबा रामदेव के अनुसार, सोने से पहले गाय के दूध से बनी छाछ का सेवन बहुत फायदेमंद होता है. लेकिन इसे बनाने का तरीका थोड़ा खास है. इसको बनाने के लिए चाहिए.

सामग्री:

गाय के दूध का छाछ - 1 गिलास

हरी मिर्च – 1

हरी धनिया – थोड़ी सी

प्याज – 1 बारीक कटा हुआ

सेंधा नमक – स्वादानुसार

विधि:

1. सबसे पहले हरी मिर्च और हरी धनिया को छाछ के साथ मिक्सी में डालकर अच्छी तरह पीस लें.

2. फिर इसमें बारीक कटा हुआ प्याज और थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाएं.

3. इसे रात में सोने से 15-20 मिनट पहले पिएं.

ये खास ड्रिंक शरीर को ठंडक देता है, पाचन सुधारने में मदद करता है और मानसिक शांति देता है, जिससे नींद जल्दी और गहरी आती है.

बाबा रामदेव की नींद लाने वाली खीर रेसिपी

अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो सोने से पहले मखाना खीर खा सकते हैं. यह भी नींद लाने में बेहद मददगार हो सकती है. इसे बनाने के लिए चाहिए-

सामग्री:

मखाने – 1 कप

दूध – 2 कप

पोस्त के दाने – 1 टेबलस्पून

अंजीर और खजूर – स्वादानुसार

विधि:

1. दूध को गैस पर उबालें और उसमें मखाने डालकर धीमी आंच पर पकाएं.

2. जब मखाने नरम हो जाएं तो इसमें पोस्त के दाने डालें.

3. मीठा स्वाद लाने के लिए अंजीर और खजूर मिलाएं.

4. इसे गुनगुना करके सोने से पहले खाएं.

यह खीर शरीर को रिलैक्स करती है, दिमाग को शांत करती है और नींद की बेहतर बनाने में मदद करती है.

बेहतर नींद के लिए इन बातों का भी रखें ध्यान

• सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल या टीवी से दूर रहें.

• कमरे की लाइट हल्की रखें.

• गहरी सांसें लें या ध्यान (Meditation) करें.

• दिनभर हल्का व्यायाम करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)