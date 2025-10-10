ठंड दे रही है दस्तक... इन 5 चीजों को खाकर शरीर बनाएं लोहे सा मजबूत, खांसी-जुकाम भी भागेंगे दूर

Top 5 Winter Foods: ठंड दस्तक दे रही है और मौसम में आ रहा ये बदलाव शरीर को बीमार कर सकता है. ऐसे में ये जरूरी है कि आप सेहत का ध्यान रखें और अपनी डाइट को बदलते मौसम के साथ बदल लें. नीचे बताई गई चीजों को खाने से शामिल कर लें. इन्हें खाने से शरीर अंदर से मजबूत हो जाएगा और सर्दी के मौसम में होनेवाली बीमारियों से जैसे सर्दी-जुकाम, खराश से बचाव होगा.

सर्दी के मौसम में खाएं ये चीजें-

अदरक

अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो कि सर्दी-खांसी से शरीर की रक्षा करते हैं. अदरक को सब्जी में डाल कर लिया जा सकता है. इसके अलावा अदरक की चाय भी बनाकर पी सकते हैं.

लहसुन

लहसुन को खाने से इम्यूनिटी सही बनी रहती है. इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण शरीर को सर्दी से बचाते हैं. जिससे की खांसी-जुकाम की समस्या नहीं होती है. लहसुन को कच्चा भी खाया जा सकता है. इसके अलावा इसे सब्जी में भी डाला जा सकता है.

हल्दी का दूध

सर्दी के मौसम में रोज रात को एक गिलास दूध में हल्दी डालकर पीया करें. हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो कि शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं. रोज हल्दी का दूध पीने से खांसी-जुकाम होने की संभावना कम हो जाती है.

तुलसी

तुलसी को इम्यूनिटी बूस्टर कहा जाता है. इसे खाने से सर्दी-खांसी दूर रहते हैं. तुलसी के पत्तों का सेवन आप सीधे तौर पर भी कर सकते हैं या फिर इसका काढ़ा भी बनाकर पी सकते हैं.

ऊपर बताई गई चीजों के अलावा आप अपनी डाइट में बादाम, हरी सब्जियां, दाल को भी जरूर शामिल कर दें. इन सभी चीजों को खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है. पाचन तंत्र मजबूत बना रहता है और शरीर को ऊर्जा और ताजगी मिलती है.

इन बातों का रखें ध्यान

पर्याप्त नींद लें. नियमित व्यायाम करें. पर्याप्त पानी पिएं. मौसम के अनुसार कपड़े पहनें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)