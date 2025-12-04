सर्दियों में रोज सांगरी खाने से क्या होता है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सांगरी की सब्जी के क्या फायदे हैं

What are the benefits of Sangri sabji: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही बाजार में कई हरी सब्जियां नजर आने लगती हैं. इन्हीं में से एक है सांगरी की सब्जी. मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन इस सब्जी को सर्दियों की सबसे पावरफुल सब्जियों में से एक बताती हैं. न्यूट्रिशनिस्ट ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे कहती हैं, ठंड के मौसम में रोज 100 ग्राम सांगरी खाने से आपको एक साथ कई फायदे देखने को मिल सकते हैं. आइए जानते हैं इन फायदों के बारे में, साथ ही जानेंगे आप किस तरह इसे अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं.

सांगरी खाने के बड़े फायदे

ठंड के मौसम में पाचन थोड़ा धीमा पड़ जाता है. ऐसे में सांगरी खाना फायदेमंद हो सकता है. इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जो पाचन को आसान बनाता है. इससे ब्लोटिंग, गैस और कब्ज जैसी समस्याएं कम होती हैं.

सांगरी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली सब्जी है. इसका मतलब है कि यह ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने नहीं देती. ऐसे में डायबिटीज पेशेंट्स भी इस सब्जी को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, सांगरी में विटामिन C और ऐंटिऑक्सिडेंट्स अच्छी मात्रा में होते हैं. ये त्वचा को चमकदार बनाते हैं और कोलेजन सपोर्ट देते हैं. इससे स्किन हेल्दी और नेचुरली ग्लोइंग दिखती है.

इन सब से अलग सांगरी में पाए जाने वाले ग्लूकोसिनोलेट्स एंटी-इन्फ्लेमेटरी होते हैं और लिवर की डिटॉक्स प्रक्रिया को सपोर्ट करते हैं. इससे शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलने में मदद मिलती है और इम्युनिटी भी बेहतर रहती है.

ऐसे में इन तमाम फायदों को पाने के लिए आप भी सर्दियों की इस सब्जी को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. लीमा महाजन कहती हैं, अगर आप रोज सांगरी की सब्जी नहीं खा पाते हैं, तो इसकी चटनी बनाकर खा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.