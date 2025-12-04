विज्ञापन
बाबर आजम ने चुने दुनिया के टॉप 5 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, कोहली-रूट नहीं, इस खिलाड़ी का माइंडसेट है अविश्वसनीय

Babar Azam on World’s Best Batters: बाबर आजम ने दुनिया के 5 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का चुनाव किया है. बाबर ने केविन पीटरनस के साथ इंटरव्यू में उन बल्लेबाजों के बारे में अपनी राय दी है.

Babar Azam react on World’s Best Batters
  • बाबर आजम ने विराट कोहली, जो रूट, केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ को विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बताया
  • बाबर ने स्टीव स्मिथ के माइंडसेट की प्रशंसा की और उनकी कड़ी मेहनत और फोकस को उदाहरण माना
  • स्टीव स्मिथ ने शुरुआत में गेंदबाजी की थी और बाद में बल्लेबाजी में अपनी विशिष्टता स्थापित की
Babar Azam Picks World's Best Batters : पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम ने वर्ल्ड के बेस्ट बल्लेबाजों को बारे में बात की है. बाबर के अनुसार विराट कोहली, जो रूट, केन विलियमस और स्टीव स्मिथ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बल्लेबाज हैं. बाबर ने केविन पीटरनस के यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के बारे में बात की और बताया कि जब भी मेरी इन बल्लेबाजों से बात होती है तो उनसे उनके माइंड सेट के बारे मे जानते की कोशिश करता हूं.बाबर आजम ने खासकर स्टीव स्मिथ के माइंड सेट को लेकर बात की और कहा कि, मुझे स्मिथ बेहतरीन लगते हैं. उनका माइंड सेट कमाल की है. मैंने सभी दुनिया के टॉप सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों से बात की है और सभी से मैंने माइंडसेट को लेकर सलाह ली है. 

स्टीव स्मिथ का माइंडसेट शानदार

बाबर ने इंटरव्यू में स्टीव स्मिथ को लेकर कहा, "आप माइंडसेट जानते हैं क्योंकि जब उन्होंने शुरुआत की थी तो वह एक प्रॉपर बॉलर थे और फिर वह बैटर बन गए और उनका माइंडसेट शानदार है, टेस्ट मैच में, ODI में फोकस और कड़ी मेहनत."

"वह दिन में कितनी बॉल खेलते हैं, जब वह नेट्स में बैटिंग कर रहे होते हैं तो वह बैटिंग टाइम पर कैसे फोकस करेंगे. प्रैक्टिस और मैच में भी वही माइंडसेट. इसलिए वे मुझे अच्छी टिप्स देते हैं. सभी बेहतरीन प्लेयर हैं."

Photo Credit: AFP

एबी डीविलियर्स ने मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर किया

बाबर आजम ने केविन पीटरनसन के साथ इंटरव्यू में कहा "एबी ने मुझे काफी इंस्पायर  किया. मैं जब युवा था तो मैं उसकी बल्लेबाजी की कॉपी करता था. कवर पर शॉट मारना, मैं जब 6 साल का था तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच मैच के दौरान मैं बॉल बॉय था. पाकिस्तान में यह टेस्ट मैच हो रहा था. पहली बार मैंने वहां एबी को देखा था. मैंने उसे देखकर ही समझ लिया था कि यह कोई बड़ा खिलाड़ी है, उसको देखते ही मैं उसका दीवाना हो गया था. मुझे पता चल किया कि मेरा आइडियल यहां है. एबी मेरा हीरो रहे हैं."

