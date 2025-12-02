क्या खाने से ठंड नहीं लगती है? सर्दियों में खाना शुरू कर दें ये चीजें, रात भर नहीं पड़ेगी कंबल की जरूरत

Foods to Keep Body Warm in Winters: सर्दियों का मौसम जितना सुहावना लगता है उतना ही इसमें बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. दरअसल, कम तापमान, सर्द हवाओं और कमजोर इम्यूनिटी के कारण शरीर काफी जल्दी बीमारियां पकड़ लेता है. ऐसे में बॉडी को ठंड से बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. गर्म कपड़े पहनने के अलावा शरीर का तापमान गर्म रखने के लिए सही खानपान भी बहुत ही ज्यादा जरूरी माना जाता है. दरअसल, कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके सेवन से बॉडी में प्राकृतिक गर्मी पैदा होती है और ठंड का असर कम हो जाता है. आज हम आपको ऐसी कुछ चीजें बताने जा रहे हैं जिनके सेवन से सर्दियों में ठंड ज्यादा नहीं लगती. साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि अगर रात में इन चीजों को खा लिया जाए तो रात को सोने के लिए कंबल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी!

1. घी

घी में प्रचुर मात्रा में फैटी एसिड पाए जाते हैं जो शरीर को नेचुरली गर्म रखने में मददगार होते हैं. रात को ठंड से बचने के लिए आप गर्म दूध में एक चम्मच घी मिलाकर पी सकते हैं. इसके अलावा रोटी पर घी लगाकर और दाल में डालकर खाना भी फायदेमंद होता है. साथ ही इसके सेवन से जोड़ मजबूत होते हैं और मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है.

2. नट्स और बीज

सर्दियों में बॉडी का तापमान गर्म रखने के लिए आप नट्स और बीज का सेवन कर सकते हैं. ठंड के मौसम में बादाम, अखरोट, तिल और अलसी के बीज खाना बहुत फायदेमंद रहता है. इनमें मौजूद प्रोटीन और फैटी एसिड्स शरीर को गर्म रखने में काफी ज्यादा मददगार साबित होते हैं.

सर्दियों में घी खाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है. इसके सेवन से शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है और मौसमी बीमारियां भी दूर रहती हैं. इसके अलावा शरीर को गर्म रखने के लिए भी शहद का सेवन करना बहुत लाभकारी माना जाता है.

आपने बड़े-बुजुर्गों को अक्सर सर्दियों में गुड़ खाते हुए जरूर देखा होगा. आपको बता दें कि गुड़ की तासीर गर्म होती है और रात को सोने से पहले इसके सेवन से बॉडी का टेंपरेचर भी गर्म रहता है. साथ ही गुड़ खाने से पाचन और इम्यूनिटी मजबूत होती है और सर्दी-जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है.

रसोई में रखे कुछ मसाले न केवल स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि सेहत से जुड़ी कई समस्याओं को भी दूर करते हैं. सर्दियों में लौंग, काली मिर्च, दालचीनी जैसे मसालों के सेवन से शरीर नेचुरली गर्म रहता है और डायजेशन सिस्टम-ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.