Dry Fruits Benefits: सर्दियों के मौसम में हर रोज मेवे खाने से होंगे ये जबरदस्त फायदे, कई बीमारियों से होगा बचाव

सर्दियों में नट्स क्यों खाना चाहिए? (Why should we eat nuts in winter?):

जब आपको जब बहुत तेज भूख लग रही हो तब पेट भरने के लिए झटपट और हेल्दी स्नैक्स में ड्राई फ्रूट्स से अच्छा और हेल्दी नाश्ता और कुछ नही है. आइए जानते हैं पौष्टिक तत्वों से भरपूर मेवे खाने के फायदे:

ऐसे करें असली और नकली ड्राई फ्रूट में अंतर, इस तरह से रंगे जा रहे हैं सूखे मेवे



1. सर्दियों में त्वचा की सेहत में सुधार करता है (Improves Skin Health Inn Winters):

ड्राई फ्रूट्स आपकी स्किन और बालों को हाइड्रेट करते हैं. अखरोट एंटीऑक्सिडेंट और ओमेगा -3 फैटी एसिड से भरपूर होता है जो हमारे बालों के साथ हमारी स्किन के लिए भी काफी फायदेमंद होता है.

3. इम्युनिटी को बूस्ट करता है ( Boost Immunity):

नट्स हमारी इम्युनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं. बादाम में कई प्रकार के खनिज शामिल होते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करने के साथ कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं. बादाम में पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, विटामिन ई और प्रोटीन पाया जाता है.

High Cholesterol को कम कर सकते हैं ये सूखे मेवे, जानिए अच्छे असर के लिए कैसे करें इनका सेवन

4. वेट लॉस करने में (Weight Loss):

नट्स, फलों के बीज और ड्राई फ्रूट्स ये सभी हाई फाइबर से भरपूर होते हैं. फाइबर आपके पाचन में भी मदद करता है, इसको खाने के बाद आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है, इसलिए यह वजन घटाने में भी मदद करता है.

5. दिल के लिए अच्छा (Good For Heart):

इन दिनों युवाओं में दिल की बीमारी का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है. अधिकतर नट्स में फाइबर, ओमेगा -3 फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैट और विटामिन ई जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं. बादाम और अखरोट ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं. इसके अलावा पिस्ता ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है.

सर्दियों की डाइट में जरूर शामिल करें ये मेवे (Must include these nuts in winter diet):

1. मूंगफली (Peanuts):

मूंगफली दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मेवों में से एक है. सर्दियों में मौसम में मूंगफली का सेवन फायदेमंद हो सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा रेस्वेराट्रोल होता है, जो स्वाभाविक रूप से ड्राई स्किन को हाइड्रेट रखने और पोषण देते में मदद करती ह.

2. पिस्ता ( Pistachios):

पिस्ता में विटामिन ई अधिक मात्रा में पाया जाता है. यह स्किन को यूवी किरणों से बचाते हैं, जो स्किन कैंसर का एक मुख्य कारण हैं. पिस्ता में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट एजिंग प्रक्रिया को भी धीमा करते हैं.

3. अखरोट (Walnuts):

पोषक तत्वों से भरपूर अखरोट आपके शरीर को गर्म रखने और आपके दिमाग के लिए फायदेमंद होता है. ओमेगा 3 फैटी एसिड अखरोट में प्रचुर मात्रा में होते हैं और त्वचा और बालों को नमीयुक्त रखने में सहायता करते हैं.

Premature Menopause: क्‍या है, कैसे रोकें, इलाज और किन किन बातों का रखें ध्‍यान, जानें Expert से...

4. बादाम (Almonds):

बादाम में विटामिन ई, पोटैशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस और अन्य पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं. ये सभी पोषक तत्व एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं.

5. काजू (Cashews):

कम मात्रा में काजू का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. यह वजन को कम करने में सहायक होने के साथ ही इसमें पाया जाने वाला विटामिन ई एंटी एजिंग में भी फायदेमंद होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.