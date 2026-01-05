विज्ञापन
दालचीनी और शहद का पानी पीने से क्या होता है? फायदे जान आज से ही कर देंगे पीना स्टार्ट

Dalchini Aur Shahad Ke Fayde: दालचीनी और शहद दोनों आयुर्वेद में शक्तिशाली औषधि माने जाते हैं. सही तरीके से लेने पर ये शरीर को कई समस्याओं से बचा सकते हैं.

Cinnamon And Honey: दालचीनी और शहद का पानी पीने के फायदे.

Cinnamon And Honey: हमारे घर की रसोई में कई ऐसे औषधीय मसाले होते हैं, जिनके सही समय पर सेवन मात्र से ही शरीर के आधे रोगों को दूर किया जा सकता है, जैसे हल्दी, दालचीनी, मेथी दाना, शहद, लौंग और बहुत कुछ.  आयुर्वेद में दालचीनी और शहद दोनों को ही जादुई माना गया है, क्योंकि दोनों के ही अपने-अपने लाभ हैं, लेकिन दोनों का साथ में सेवन करने से इसके गुण और फायदे दोगुने हो जाते हैं. दालचीनी और शहद दोनों आयुर्वेद में शक्तिशाली औषधि माने जाते हैं. सही तरीके से लेने पर ये शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं, लेकिन गलत मात्रा नुकसान भी पहुंचा सकती है. तो चलिए, उसके सेवन के फायदों से लेकर सावधानियों को विस्तार से जानते हैं.

दालचीनी और शहद के फायदे- Dalchini Aur Shahad Ka Pani Pine Ke Fayde:

1. दिल के लिए-

दालचीनी और शहद दोनों का सेवन दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है. ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और रक्त वाहिनियों पर पड़ने वाले दबाव को कम करते हैं, जिससे दिल तक रक्त अच्छे से पहुंच पाता है.

Photo Credit: Pexels

2. वजन घटाने के लिए-

दालचीनी और शहद दोनों का सेवन वजन घटाने में सहायक है. अगर सुबह खाली पेट उसका सेवन किया जाए तो इसके फायदे पूरे शरीर को मिलते हैं. ये शरीर में अतिरिक्त वसा को जमने से रोकता है और मेटाबॉलिज्म को तेज कर फैट बर्निंग में मदद कर सकता है.

3. सर्दी-जुकाम के लिए-

सर्दियों में सर्दी-खांसी की परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है. बच्चों और बुजुर्गों में सर्दी और खांसी की परेशानी ज्यादा देखी जाती है. ऐसे में, दालचीनी और शहद दोनों मिलकर इम्यूनिटी को मजबूत करने का काम करते हैं. इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण मौसम के बदलने से होने वाले संक्रमण से लड़ने में मदद कर सकते हैं.

4. पाचन के लिए-

दालचीनी और शहद दोनों का सेवन पाचन को दुरुस्त करने में मदद करता है. अगर गैस, कब्ज की परेशानी या पेट में सूजन की समस्या रहती है, तो दालचीनी और शहद का सेवन बेहद लाभकारी होता है. इसके अलावा, शारीरिक थकान को कम करने में भी दालचीनी और शहद मदद करते हैं और शरीर को प्राकृतिक तरीके से ऊर्जा भी मिल सकती है.

नोट- दालचीनी और शहद का सेवन लाभकारी है, लेकिन एक सीमित मात्रा में. अधिक मात्रा में लेने से इसके नुकसान भी हो सकते हैं. इसलिए चुटकी भर दालचीनी का सेवन करें, और अगर डायबिटीज की परेशानी है या लिवर से जुड़ी परेशानी है, तो डॉक्टर की सलाह पर सेवन करें. इसके अलावा, गर्भवती महिलाएं भी सेवन से पहले चिकित्सक की सलाह लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

