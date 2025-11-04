दांतों के कीड़ों को जड़ खत्म कर देगा किचन में मौजूद ये छोटा सा मसाला

Cavity Home Remedies: आज के समय में दांतों से जुड़ी समस्याएं काफी देखी जाती हैं. कैविटी, या दांतों की सड़न, दांतों में होने वाले छोटे-छोटे छेद होते हैं जो बैक्टीरिया, शुगर और कार्बोहाइड्रेट के एसिड के कारण होते हैं. यह एसिड दांत की कठोर बाहरी परत (इनेमल) को नुकसान पहुंचाते हैं. अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो किचन में मौजूद इस मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं.

हींग किचन में मौजूद एक ऐसा मसाला है जिसे कई तरह की डिशेज में स्वाद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. हींग में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और एंटीऑक्सीडेंट जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं.

लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हींग के इस्तेमाल से दांतों के कीड़ों को दूर करने में भी मदद मिल सकती है. दरअसल हींग में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो दांतों के कीड़ों को मारने में मदद कर सकते हैं. हींग दांतों की समस्याओं को दूर करने और दांतों को मजबूत बनाने में मददगार है.

कैसे करें हींग का इस्तेमाल- (How To Use Hing For Cavity)

1. हींग और नमक-

दांतों के कीड़ों को दूर करने के लिए हींग को पीसकर नमक के साथ मिलाएं और इस मिश्रण से दांतों की सफाई करें. इससे कीड़े की समस्या राहत मिल सकती है.

ये भी पढ़ें- पथरी को शरीर से निकाल बाहर कर देता है बालम खीरा, जानें फायदे उपयोग का सही तरीका

2. हींग का पेस्ट-

दांतों के कीड़ों को जड़ से खत्म करने के लिए हींग को पानी में मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे दांतों पर लगाएं. फिर कुछ मिनट बाद साफ पानी से कुल्ला कर लें.

3. हींग और सरसों का तेल-

हींग और सरसों का तेल मिलाकर दांतों पर लगाने से दांत दर्द और कैविटी से राहत मिल सकती है.



एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)