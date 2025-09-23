क्या सच में पैरासिटामोल से ऑटिज्म का खतरा है? ट्रंप के बयान पर क्या कहता है साइंस, जानिए

Does Paracetamol Cause Autism: हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि प्रेग्नेंसी के दौरान पैरासिटामोल (जिसे हम भारत में क्रोसिन, डोलो, कैलपोल जैसे नामों से जानते हैं) लेने से बच्चों में ऑटिज्म और ADHD (अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर) का खतरा बढ़ सकता है. उनके इस बयान ने दुनियाभर में बहस छेड़ दी है, क्योंकि पैरासिटामोल एक बेहद आम और सुरक्षित मानी जाने वाली दवा है. तो सवाल उठता है, क्या सच में पैरासिटामोल से ऑटिज्म का खतरा है? क्या हमें इसे लेना बंद कर देना चाहिए? आइए जानते हैं कि मेडिकल साइंस, डब्ल्यूएचओ और FDA इस बारे में क्या कहते हैं.

पैरासिटामोल क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों होता है?

पैरासिटामोल एक पेन रिलीवर और फीवर कंट्रोलर दवा है. यह गर्भवती महिलाओं को भी दी जाती है जब उन्हें हल्का बुखार या दर्द होता है. भारत में यह ओवर-द-काउंटर दवा है, यानी बिना डॉक्टर की पर्ची के भी मिल जाती है.

ट्रंप का दावा क्या कहता है?

ट्रंप ने कहा कि पैरासिटामोल का प्रेग्नेंसी में इस्तेमाल बच्चों में न्यूरोलॉजिकल समस्याएं बढ़ा सकता है. उन्होंने इसे ऑटिज्म और ADHD से जोड़ते हुए FDA से चेतावनी जारी करने की मांग की.

मेडिकल रिसर्च क्या कहती है?

कुछ पुराने शोधों में यह देखा गया कि प्रेग्नेंसी में लंबे समय तक पैरासिटामोल लेने से न्यूरो डेवेलपमेंट पर असर हो सकता है. लेकिन, ये शोध पूरी तरह निर्णायक नहीं हैं, यानी इनमें कारण और परिणाम का सीधा संबंध साबित नहीं हुआ है. Harvard और Mayo Clinic जैसे संस्थानों का कहना है कि सीमित मात्रा में पैरासिटामोल लेना सुरक्षित है.

WHO और FDA का स्टैंड क्या है?

WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) का कहना है कि पैरासिटामोल को प्रेग्नेंसी में सुरक्षित माना जाता है, जब इसे डॉक्टर की सलाह से लिया जाए.

FDA (फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका) ने अब तक कोई चेतावनी जारी नहीं की है कि पैरासिटामोल से ऑटिज्म होता है.

FDA ने साफ किया है कि अभी तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो ट्रंप के दावे को पूरी तरह सही साबित करे.

डर नहीं, समझ जरूरी है:

पैरासिटामोल को लेकर ट्रंप का बयान भले ही चर्चा में हो, लेकिन मेडिकल साइंस अभी तक इसे पूरी तरह खारिज करता है. जब तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं आता, तब तक डॉक्टर की सलाह से पैरासिटामोल लेना सुरक्षित माना जाता है. डर के बजाय समझदारी से फैसला लेना ही सही रास्ता है.

