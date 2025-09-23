विज्ञापन
प्रेग्नेंसी में बुखार आए तो कौन सी दवा लेनी चाहिए? ट्रंप के दावे के बीच जान लीजिए जवाब

Paracetamol in Pregnancy: ट्रंप के प्रेग्नेंसी में पैरासिटामोल न लेने के बयान के बाद दुनियाभर में बहस छिड़ गई है. आइए जानते हैं कि इस दावे में कितनी सच्चाई है और डॉक्टर क्या सलाह देते हैं.

Paracetamol in Pregnancy: क्या प्रेग्नेंसी में पैरासिटामोल टैबलेट सेफ है?

Is Paracetamol Safe During Pregnancy: गर्भावस्था एक बेहद खास और संवेदनशील समय होता है. इस दौरान महिला के शरीर में कई हार्मोनल बदलाव आते हैं, जिससे इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है. ऐसे में वायरल इंफेक्शन, सिरदर्द और बुखार जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं. बुखार के लिए हम लोग आमतौर पर पैरासिटामोल ले लेते हैं. लेकिन, सवाल ये उठता है कि अगर प्रेग्नेंसी में बुखार हो जाए तो कौन सी दवा लेनी चाहिए? क्या मेडिकल स्टोर से कोई भी दवा लेना सुरक्षित है? हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया कि प्रेग्नेंसी के दौरान टाइलेनॉल (Acetaminophen या Paracetamol) लेने से ऑटिज्म का खतरा बढ़ सकता है. उनके इस बयान के बाद दुनियाभर में बहस छिड़ गई है. आइए जानते हैं कि इस दावे में कितनी सच्चाई है और डॉक्टर क्या सलाह देते हैं.

ट्रंप का दावा क्या है?

ट्रंप ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को टाइलेनॉल या पेरासिटामोल जैसी दवाएं नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इससे बच्चे में ऑटिज्म का खतरा बढ़ सकता है. उन्होंने FDA से अपील की कि डॉक्टरों को ऐसी दवाएं प्रेग्नेंसी में कम रिकमेंड करनी चाहिए. लेकिन, इस दावे को वैज्ञानिकों ने खारिज कर दिया है.

क्या वाकई ऐसा है?

जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी की रिसर्चर डॉ. एमिली कार्टर का कहना है कि टाइलेनॉल और ऑटिज्म के बीच कोई ठोस संबंध साबित नहीं हुआ है. रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) सहित मेडिकल एक्सपर्ट और हेल्थ एजेंसियों ने लगातार बचपन के टीकाकरण और ऑटिज़्म के बीच कोई संबंध नहीं पाया है. कई स्टडीज ने ऐसे सिद्धांतों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. ट्रम्प की कड़ी चेतावनियों के विपरीत, FDA का वर्तमान रुख ज्यादा संतुलित है. डॉक्टर्स को लिखे एक हालिया पत्र में, एजेंसी ने कहा कि गर्भावस्था के दौरान एसिटामिनोफेन के उपयोग और ऑटिज़्म के बीच "कोई कारण-कार्य संबंध स्थापित नहीं हुआ है."

रविवार को एक बयान में, टाइलेनॉल निर्माता केनव्यू ने कहा, "गर्भवती महिलाओं के लिए एसिटामिनोफेन सबसे सुरक्षित दर्द निवारक विकल्प है, जिसकी उन्हें पूरी गर्भावस्था के दौरान जरूरत होती है. इसके बिना महिलाओं को खतरनाक विकल्पों का सामना करना पड़ता है: बुखार जैसी स्थितियों से गुजरना या ज्यादा जोखिम भरे विकल्पों का इस्तेमाल करना मां और बच्चे दोनों के लिए संभावित रूप से हानिकारक हैं."

डॉक्टरों की सलाह क्या कहती है?

डॉक्टर तान्या गुप्ता कहती हैं, दवाएं गर्भावस्था की आम समस्याओं जैसे दर्द, बुखार, उल्टी, डिहाइड्रेशन, गैस, मतली और कब्ज को दूर करने में मदद कर सकती हैं और यहां तक कि छोटे-मोटे कट या घाव से होने वाले संक्रमण को भी रोकने में मदद कर सकती हैं. उन्होंने कहा कि प्रेग्नेंसी में सबसे सुरक्षित दवा पैरासिटामोल है. इसके साथ-साथ ओआरएस, पैनटॉप, डॉक्सिनेट को गर्भावस्था के दौरान इस्तेमाल के लिए सुरक्षित माना जाता है.

जरूरी नोट:

  • प्रेग्नेंसी में बुखार या सिरदर्द होने पर बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए.
  • आमतौर पर पेरासिटामोल को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इसकी मात्रा और समय डॉक्टर तय करते हैं.
  • ओवर-द-काउंटर दवाएं जैसे पेनकिलर, एंटीबायोटिक्स या सर्दी-जुकाम की दवाएं गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंचा सकती हैं.

प्रेग्नेंसी में बुखार के लिए क्या करें? (What to Do For Fever During Pregnancy?)

अगर हल्का बुखार हो:

  • गुनगुना पानी पिएं.
  • आराम करें और शरीर को गर्म रखें.
  • डॉक्टर से संपर्क करें.

अगर दवा की जरूरत हो:

  • केवल डॉक्टर की सलाह से पेरासिटामोल लें.
  • किसी भी दवा का सेवन करने से पहले डॉक्टर को अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताएं.
  • घरेलू नुस्खों जैसे तुलसी की चाय या भाप लेने से भी राहत मिल सकती है.

क्या न करें:

  • मेडिकल स्टोर से खुद दवा खरीदकर खाना.
  • इंटरनेट पर पढ़कर दवा लेना.
  • बुखार को नजरअंदाज करना.
  • बहुत ज्यादा गर्म पानी या हर्बल चीजें लेना बिना सलाह.

प्रेग्नेंसी में बुखार आना आम बात है. लेकिन, इसका इलाज बहुत सोच-समझकर करना चाहिए. ट्रंप के बयान ने भले ही चर्चा छेड़ दी हो, लेकिन एक्सपर्ट्स की राय यही है कि टाइलेनॉल या पेरासिटामोल को पूरी तरह खारिज करना वैज्ञानिक नहीं है. सबसे जरूरी बात कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

