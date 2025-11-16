क्या ज्यादा टीके बच्चों में ऑटिज्म बढ़ाते हैं? Zoho CEO और 'लिवर डॉक्टर' की बहस ने मचाया हड़कंप

जोहो के सह-संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने मंगलवार को बच्चों के टीकाकरण और ऑटिज्म के बीच संबंध पर बहस छेड़ दी. वेम्बू का सोशल मीडिया पर 'द लिवर डॉक्टर' के नाम से मशहूर, पुरस्कार विजेता हेपेटोलॉजिस्ट डॉ. साइरिएक एबी फिलिप्स के साथ वाकयुद्ध हुआ और उन्हें एक बार फिर "बूमर अंकल" कहा गया. लिवर डॉक्टर ने वेम्बू पर एक ऐसी स्टडी शेयर करने का आरोप लगाया जिसकी "न तो समीक्षा की गई है और न ही उसकी जांच की गई है."

जोहो के सह-संस्थापक ने क्या कहा?

मंगलवार सुबह, वेम्बू ने एक स्टडी में शेयर किया जिसमें टीकाकरण को ऑटिज़्म का "मेजर रिस्क फैक्टर" बताया गया था. वेम्बू ऑटिज्म के बारे में मुखर रहे हैं, एक ऐसी स्थिति जिससे उनका बेटा पीड़ित है.

एक सोशल मीडिया पोस्ट में, वेम्बू ने बच्चों के टीकाकरण के इस्तेमाल का विरोध किया और इसे ऑटिज्म के बढ़ते मामलों से जोड़ा. उन्होंने लिखा, "माता-पिता को इस विश्लेषण को गंभीरता से लेना चाहिए. मेरा मानना ​​है कि इस बात के प्रमाण बढ़ रहे हैं कि हम बहुत छोटे बच्चों को जरूरत से ज्यादा टीके लगा रहे हैं. यह भारत में भी फैल रहा है और हम भारत में ऑटिज़्म के मामलों में तेजी से वृद्धि देख रहे हैं."

एक सोशल मीडिया यूजर को जवाब देते हुए, वेम्बू ने साफ किया कि वह टीकों के खिलाफ नहीं हैं. वह आजकल बच्चों को दिए जा रहे टीकों की संख्या पर सवाल उठा रहे हैं.

Parents should take this analysis seriously. I believe there is increasing evidence that we are giving way too many vaccines to very young children. This is spreading in India too and we are seeing a rapid increase in autism in India. https://t.co/AeiVaieYug — Sridhar Vembu (@svembu) October 28, 2025

श्रीधर वेम्बू को लिवर डॉक्टर की "बूमर अंकल" रिएक्शन

लिवर डॉक्टर ने लोगों से आग्रह किया कि अगर वे नहीं चाहते कि पोलियो वापस आए या खसरा उनके बच्चों को अमेरिका की तरह मार डाले, तो वे अपने बच्चों का टीकाकरण बंद न करें, "क्योंकि अमेरिकी स्वास्थ्य विभागों के प्रभारी बूमर अंकल विज्ञान विरोधी हो गए हैं."

वेम्बू द्वारा शेयर किए गए अध्ययन का हवाला देते हुए, हेपेटोलॉजिस्ट ने कहा कि अध्ययन के निष्कर्ष "विश्वसनीय नहीं" हैं.

"लेखक स्वयं एंटीवैक्सर्स का एक ग्रुप हैं, जिन्हें एक एंटीवैक्स संगठन द्वारा फंड किया जाता है, जिन्होंने इस अध्ययन को अपनी एंटीवैक्स वेबसाइट पर प्रकाशित किया है. इसकी न तो समकक्ष समीक्षा की गई है और न ही इसकी जांच की गई है. कम बुद्धि वाले लेखकों ने चुनिंदा रूप से कमज़ोर संबंधों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है, जबकि लाखों लोगों के मज़बूत महामारी विज्ञान संबंधी आंकड़ों को खारिज कर दिया है, जिनमें टीका-ऑटिज़्म का कोई संबंध नहीं दिखाया गया है," द लिवर डॉक ने एक्स पर लिखा.

अपने तर्क को और मजबूत करते हुए, द लिवर डॉक ने एक डेनिश अध्ययन शेयर किया, जिसे इस विषय पर अब तक का सबसे बड़ा अध्ययन बताया गया और दोहराया कि बचपन के टीकों और ऑटिज्म सहित 50 कई हेल्थ कंडीशन के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया.

For the public and patients, please do not stop vaccinating your children. You don't want polio to come back. You don't want measles to kill your child like it is doing in the US because boomer uncles in charge of US Health Departments have become anti science.



The conclusions… https://t.co/PsCaeYQmw8 pic.twitter.com/RQM7dnIKBi — TheLiverDoc™ (@theliverdr) October 28, 2025

वेम्बू को "बूमर अंकल" टैग करते हुए, द लिवर डॉक्टर ने कहा कि पहले भी उन्होंने "मेडिकल और साइंस पर उनकी बकवास" की निंदा की है और उनके उपक्रमों - मैसेजिंग ऐप अराटाई और जोहो ईमेल की आलोचना की है.

द लिवर डॉक्टर ने वेम्बू को "अपनी सीमा में रहने" और पोस्ट डिलीट करने की सलाह दी. हालांकि डॉक्टरों सहित कई लोगों ने वेम्बू के वैज्ञानिक दावे का खंडन किया, लेकिन उन्होंने द लिवर डॉक्टर को सलाह दी कि वे उनके व्यवसाय और ऐप पर नफरत फैलाने से पहले अपनी बातों पर ध्यान दें.

"यह बहुत घटिया है. क्या आप सम्मानपूर्वक संदेश नहीं दे सकते?" एक सोशल मीडिया यूज़र ने पूछा.

एक अन्य ने लिखा, "क्या आपने लोगों को इस हद तक अपमानित करने में पीएचडी कर ली है कि उन्हें अपने पन्ने खोलने में भी शर्म आएगी? मुझे तो सांस फूल रही है."

वेम्बू ने द लिवर डॉक्टर को सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया, लेकिन एक्स पर अपनी कई पोस्ट में उन्होंने "अपनी सीमा में रहें" वाली टिप्पणी का ज़िक्र किया और डॉक्टर के अहंकार की निंदा की.

उन्होंने एक्स पर लिखा, "मैं बुद्धिमान डॉक्टरों से मेडिकल फिलॉसफी के इस मुद्दे पर बहस करने का आग्रह करता हूं. मैं अहंकारी "अपनी सीमा में रहें" जैसे लोगों को जवाब नहीं दूंगा."

लिवर डॉक्टर और जोहो के सीईओ के बीच पहली बार वाकयुद्ध नहीं

यह पहली बार नहीं है जब दोनों के बीच किसी बात पर मतभेद हुआ हो. पिछले साल अगस्त में वेम्बू द्वारा नंगे पैर चलने की वकालत की डॉक्टर ने तीखी आलोचना की थी और इसे "छद्म विज्ञान" बताया था.

इससे पहले जनवरी में वेम्बू ने गोमूत्र और गोबर के इस्तेमाल की वकालत करते हुए दावा किया था कि इसमें "लाभकारी गुण" हैं. इस पर डॉक्टर ने आग्रह किया था कि "प्राचीन छद्म विज्ञान और पुरानी इलाज के तरीकों का समर्थन करना बंद करें और गलत सूचनाओं को बढ़ावा देने से बचें, जैसा कि आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर के मामले में देखा गया."

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)