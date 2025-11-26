विज्ञापन
घी खाने से वजन बढ़ता है या घटता है? आयुर्वेद और स्टडी क्या कहती हैं, जानिए

Ghee Benefits: क्या घी मोटापा बढ़ाता है या सही तरीके से खाने पर वजन घटा भी सकता है? इस सवाल का जवाब हमें आयुर्वेद और हालिया स्टडीज से मिलता है. आइए जानते हैं घी शरीर में कैसे काम करता है.

घी खाने से वजन बढ़ता है या घटता है? आयुर्वेद और स्टडी क्या कहती हैं, जानिए
Ghee Benefits: घी खाना सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.

Ghee Health Benefits: घी हमारे किचन की शान है. चाहे पराठा हो, दाल, खिचड़ी, हलवा, रोटी या फिर त्योहारों का कोई व्यंजन, बिना घी के स्वाद अधूरा लगता है. कई लोग घी को शुद्ध ऊर्जा का स्रोत मानते हैं, जबकि कुछ इसे वजन बढ़ाने वाला फैटी फूड समझकर दूरी बना लेते हैं. इसी उलझन के कारण ये सवाल बार-बार उठता है कि घी खाना सेहत के लिए अच्छा है या हानिकारक? क्या घी मोटापा बढ़ाता है या सही तरीके से खाने पर वजन घटा भी सकता है? इस सवाल का जवाब हमें आयुर्वेद और हालिया स्टडीज से मिलता है.

घी क्या है और इसमें क्या खास है? | What is Ghee And What is Special About It?

घी को क्लैरिफाइड बटर कहा जाता है, जिसमें विटामिन A, D, E और K के साथ ओमेगा फैटी एसिड्स पाए जाते हैं. यह आसानी से पचने वाला वसा स्रोत है और शरीर को एनर्जी, मानसिक शांति और हार्मोनल बैलेंस देने में मदद करता है.

आयुर्वेद का नजरिया: घी वजन घटाता भी है!

आयुर्वेद में घी को ‘सात्विक आहार' कहा गया है. इसका मानना है कि घी अग्नि (डाइजेस्टिव फायर) को मजबूत करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और शरीर में जमा खराब चर्बी कम करने में मदद मिलती है.

आयुर्वेद के अनुसार घी के फायदे | Benefits of Ghee According to Ayurveda

  • पाचनशक्ति को बढ़ाता है.
  • कब्ज और एसिडिटी कम करता है.
  • दिमाग को शांत रखकर नींद में सुधार करता है.
  • त्वचा को पोषण देता है.

आयुर्वेद साफ कहता है कि अगर व्यक्ति घी को अपनी प्रकृति (वात, पित्त, कफ) और जरूरत के अनुसार मात्रा में खाए, तो यह वजन घटाने तक में मदद कर सकता है.

Photo Credit: Canva

मॉडर्न स्टडी क्या कहती है? (What Does Modern Study Say?)

कई वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि घी में मौजूद कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड (CLA) फैट को एनर्जी में बदलने में सहायक होता है, जिससे फैट स्टोरेज कम हो सकता है. कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि सीमित मात्रा में घी का सेवन बेली फैट को कंट्रोल रखने में मदद करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार करता है, जो डायबिटीज़ के लिए भी लाभकारी हो सकता है.

लेकिन यह भी सच है कि घी कैलोरी-डेंस है. एक चम्मच घी में लगभग 120 कैलोरी होती है. यानी ज्यादा मात्रा में घी खाने पर वजन बढ़ना तय है.

कितना घी खाना सुरक्षित है? | How Much Ghee Is Safe to Eat?

एक्सपर्ट्स के अनुसार:

  • सामान्य व्यक्ति: रोज 1 से 2 चम्मच.
  • एक्टिव लाइफस्टाइल या वर्कआउट वाले लोग: 2 से 3 चम्मच.

घी हमेशा देसी गाय के दूध से बना A2 घी हो, यह और भी लाभकारी माना जाता है.

लब्बोलुआब ये है कि घी दुश्मन नहीं, साथी है. बस सही मात्रा में सेवन करना जरूरी है.

घी न वजन बढ़ाने वाला दुश्मन है और न ही जादुई वेट लॉस पिल. यह एक शक्तिशाली पोषण स्रोत है जिसे सही मात्रा, सही समय और सही कुकिंग स्टाइल के साथ लिया जाए, तो यह वजन कंट्रोल में रखने, पाचन सुधारने और शरीर को एनर्जेटिक बनाने में मदद करता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

