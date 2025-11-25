विज्ञापन
विशेष लिंक

1 महीने तक रोज गर्म पानी से नहाने से क्या होता है? जानिए बड़े फायदे और नुकसान

Hot Bath Benefits and Side Effects: गर्म पानी शरीर पर दो तरह से असर डालता है, एक राहत देने वाला और दूसरा सूखापन बढ़ाने वाला. यही वजह है कि इसके फायदे भी हैं और सावधानियां भी जरूरी हैं. आइए जानते हैं रोज गर्म पानी से नहाने के फायदे और नुकसान.

Read Time: 4 mins
Share
1 महीने तक रोज गर्म पानी से नहाने से क्या होता है? जानिए बड़े फायदे और नुकसान
Hot Bath Benefits and Side Effects: रोज गर्म पानी से नहाने से क्या होता है?

Hot Shower Benefits and Disadvantages: सर्दियों का मौसम आते ही गर्म पानी से नहाना लगभग सभी की रोजमर्रा की जरूरत बन जाता है. ठंड में गुनगुने पानी की बौछार शरीर को तुरंत आराम देती है, मसल्स की जकड़न कम करती है और दिन की शुरुआत को आसान बना देती है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप लगातार 1 महीने तक रोजाना गर्म पानी से नहाएं, तो इसका शरीर पर क्या असर पड़ेगा? क्या यह सेहत के लिए पूरी तरह फायदेमंद है या इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? दरअसल, गर्म पानी शरीर पर दो तरह से असर डालता है, एक राहत देने वाला और दूसरा सूखापन बढ़ाने वाला. यही वजह है कि इसके फायदे भी हैं और सावधानियां भी जरूरी हैं. आइए जानते हैं कि एक महीने तक गर्म पानी से नहाने के क्या प्रभाव दिखाई देते हैं, फायदों से लेकर नुकसान तक.

गर्म पानी से नहाने के फायदे | Benefits of Bathing With Hot Water

1. शरीर की जकड़न और दर्द से राहत

एक महीने तक रोज गुनगुने पानी से नहाने से मांसपेशियों में बने लंबे समय के दर्द में काफी आराम मिलता है. गर्म पानी ब्लड फ्लो बढ़ाता है, जिससे पुराने दर्द, पीठ दर्द और जकड़न कम होने लगती है.

2. तनाव कम और नींद बेहतर

गर्म पानी दिमाग को शांत करता है. यह शरीर को रिलैक्स मोड में लाता है, जिस वजह से चिंता, तनाव और थकान कम होती है. 1 महीने तक इसका असर यह होता है कि आपकी नींद की क्वालिटी भी बेहतर महसूस होने लगती है.

इसे भी पढ़ें: टूथपेस्ट से दांत रगड़ने की बजाए इस चीज से करें दांतों की सफाई, 7 दिन में दिखने लगेगी दूध जैसी चमक

3. स्किन के रोमछिद्र साफ होते हैं

गर्म पानी पोर्स खोल देता है, जिससे त्वचा पर जमी गंदगी और तेल आसानी से साफ हो जाते हैं. जिन लोगों को बार-बार पिंपल होते हैं, उन्हें इससे फायदा महसूस हो सकता है.

4. सर्दियों में ठंड से सुरक्षा

लगातार एक महीने तक गर्म पानी से नहाना आपको ठंड में आराम देता है और शरीर को गर्म रखता है. यह खासकर उन लोगों के लिए राहत है जिन्हें ठंड बहुत लगती है या जिनकी इम्युनिटी कमजोर है.

5. ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है

गुनगुना पानी नाड़ियों को फैलाकर ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है. इससे शरीर एनर्जेटिक और हल्का महसूस करता है. आप पूरे दिन एक्टिव रहते हैं.

गर्म पानी से नहाने के नुकसान | Side Effects of Bathing with Hot Water

1. त्वचा बहुत ज्यादा सूखी हो सकती है

सबसे बड़ा नुकसान यही है. गर्म पानी नेचुरल स्किन ऑयल को खत्म कर देता है. एक महीने तक रोज़ गर्म पानी से नहाने पर त्वचा बहुत रूखी, फटी और खुजली वाली हो सकती है.

2. बाल कमजोर और रूखे हो जाते हैं

गर्म पानी स्कैल्प और बालों के नेचुरल ऑयल्स को भी निकाल देता है. इससे बालों में ड्राईनेस, फिजीनेस और हेयर फॉल बढ़ सकता है.

इसे भी पढ़ें: प्रदूषण के बीच फेफड़ों को मजबूत करने, उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए रोज रोज 7 कारगर एक्सरसाइज

3. स्किन बैरियर कमजोर पड़ सकता है

बहुत गर्म पानी स्किन बैरियर को नुकसान पहुंचाता है. इससे स्किन इरिटेशन, रेडनेस और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं, खासकर सेंसटिव स्किन वालों में.

4. ब्लड प्रेशर कम हो सकता है

बार-बार गर्म पानी से नहाने से ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं, जिससे कुछ लोगों में चक्कर या लो ब्लड प्रेशर की समस्या महसूस हो सकती है.

5. शरीर का नेचुरल टेंपरेचर-बैलेंस कैपेसिटी इफेक्ट होती है

ज्यादा गर्म पानी शरीर को गर्मी पर निर्भर बना देता है. एक महीने बाद ठंडे पानी से नहाना मुश्किल लगने लगता है और शरीर को तापमान बदलने में दिक्कत होती है.

एक महीने तक रोज गर्म पानी से नहाना अपने फायदे भी लाता है और नुकसान भी. यह तनाव, दर्द और ठंड से राहत देता है, लेकिन लंबे समय तक इसकी आदत त्वचा और बालों को नुकसान पहुंचाती है. इसलिए, सबसे बेहतर तरीका है, बहुत गर्म नहीं, हल्के गुनगुने पानी से नहाना और बाद में मॉइस्चराइजर जरूर लगाना.

Watch Video: ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षण, कारण और इलाज | Brain Tumor In Hindi

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hot Bath, Benefits Of Hot Bath, Side Effects Of Hot Bath, What Happens When You Take A Hot Bath Every Day, Hot Shower Benefits And Disadvantages, Effects Of Taking A Hot Bath Every Day, Is It Good To Take A Hot Bath Every Day, Hot Water Bath Benefits For Skin, Hot Bath Benefits For Muscles, Disadvantages Of Taking A Hot Bath Daily, How Often Should You Take A Hot Bath, Benefits Of Hot Showers For Health, Hot Bath And Cold Shower Benefits, What Are The Benefits Of Taking A Hot Bath, Is Hot Water Bath Good For You
Get App for Better Experience
Install Now