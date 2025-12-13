ईसीजी कब करवाना चाहिए? डॉ त्रेहान ने बताया उम्र, जेनेटिक हिस्ट्री और लाइफस्टाइल के आधार पर इसे कराने का सही सम

ECG: आज के समय में दिल से जुड़ी बीमारियां कम उम्र के लोगों में भी देखी जा रही है. ऐसे में ईसीजी (ECG – Electrocardiogram) एक ऐसा आसान और जरूरी टेस्ट है, जो दिल की सेहत के बारे में शुरुआती संकेत दे सकता है. मशहूर कार्डियोथोरेसिक सर्जन डॉ. नरेश त्रेहान के मुताबिक, ईसीजी कब और कितनी बार करवानी चाहिए, यह उम्र, जेनेटिक हिस्ट्री और शरीर में होने वाले बदलावों पर निर्भर करता है. सही समय पर ईसीजी करवाकर कई गंभीर समस्याओं को पहले ही रोका जा सकता है.

25 साल की उम्र में पहला चेकअप (First ECG at 25)

डॉ. त्रेहान का कहना है कि जिन लोगों के परिवार में दिल की बीमारी की जेनेटिक हिस्ट्री है, उन्हें 25 साल की उम्र में अपना पहला ईसीजी जरूर करवा लेना चाहिए. यह एक बेसलाइन की तरह काम करता है, जिससे भविष्य में होने वाले बदलावों की तुलना की जा सकती है.

30 साल की उम्र में दूसरा चेकअप

अगर पहले ईसीजी में सब कुछ सामान्य आता है, तो अगला ईसीजी 5 साल बाद करवाया जा सकता है. यानी 25 के बाद लगभग 30 साल की उम्र में. डॉ. त्रेहान के मुताबिक 30 साल की उम्र तक लगभग सभी को कम से कम एक बार ईसीजी जरूर करवा लेना चाहिए.

35 साल के बाद बदलावों पर नजर (Monitoring Changes After 35)

डॉ. त्रेहान ने कहा कि 35 साल की उम्र के बाद शरीर में कई तरह के मेटाबॉलिक और हार्मोनल बदलाव शुरू हो जाते हैं. इस उम्र में डॉक्टर ईसीजी की फ्रीक्वेंसी व्यक्ति की रिपोर्ट्स और लाइफस्टाइल के आधार पर तय करते हैं. किसी को 2 साल बाद तो किसी को 3 साल बाद ईसीजी की सलाह दी जा सकती है.

50 साल के बाद हर साल कराना जरूरी (Annual ECG After 50)

डॉ. त्रेहन ने कहा कि 50 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति को साल में एक बार ईसीजी जरूर करवाना चाहिए. इस उम्र में दिल से जुड़े बदलाव तेजी से नजर आते हैं और ऐसे में नियमित जांच बहुत जरूरी हो जाती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)