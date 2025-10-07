विज्ञापन
नीम से बनाएं 3 जादुई फेस पैक, ऑयली और ड्राई स्किन दोनों के लिए कमाल, घर बैठे मिलेगी मुंहासों से राहत

Neem Face Packs For Acne: बाजार में ढेरों महंगे प्रोडक्ट्स, क्रीम और सीरम मौजूद हैं जो एक्ने हटाने के दावे करते हैं, लेकिन नेचुरल उपाय से बेहतर भला क्या हो सकता है. यहां जानिए नीम का फेस पैक लगाने के गजब फायदे.

Neem Face Packs For Acne: मुंहासों से छुटकारा पाने का घरेलू उपाय.

Neem Face Packs For Acne: चेहरे पर आए मुंहासे अक्सर आत्मविश्वास को कम करते जाते हैं. खासतौर पर टीनएज से लेकर युवावस्था तक का दौर ऐसा होता है, जब चेहरे की चमक और साफ त्वचा हर किसी की चाहत होती है. ऐसे में जब चेहरे पर लाल दाने, सूजन और पिम्पल्स निकल आते हैं, तो न सिर्फ चेहरा खराब लगता है, बल्कि मन भी खराब हो जाता है. ऐसे में आयुर्वेद त्वचा से जुड़ी दिक्कतों के लिए नीम पर भरोसा करता है. बाजार में ढेरों महंगे प्रोडक्ट्स, क्रीम और सीरम मौजूद हैं जो एक्ने हटाने के दावे करते हैं, लेकिन इनका असर या तो अस्थायी होता है या फिर इनके साइड इफेक्ट आपकी त्वचा को और नुकसान पहुंचा सकते हैं.

स्किन के लिए नीम के फायदे (Benefits of Neem for Skin)

नीम में छुपे औषधीय गुणों को विज्ञान भी मानता है. नीम में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो त्वचा पर होने वाले बैक्टीरियल इंफेक्शन, जलन और सूजन को ठीक करने में मदद करते हैं. यही वजह है कि नीम को त्वचा की सफाई और एक्ने से छुटकारा पाने के लिए सबसे प्रभावी प्राकृतिक उपाय माना जाता है.

ऑयली स्किन के लिए फेस पैक

अगर आपकी त्वचा ऑयली है, तो मुंहासे से राहत पाने के लिए नीम और मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक आपकी त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. नीम जहां एक ओर मुंहासों के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया को खत्म करता है, वहीं मुल्तानी मिट्टी स्किन में मौजूद एक्स्ट्रा ऑयल को सोख लेती है और खुले रोमछिद्रों यानी पोर्स को टाइट करती है. यह पैक त्वचा को साफ, ठंडा और संतुलित बनाए रखता है. इस पैक को हफ्ते में एक या दो बार इस्तेमाल करना काफी है.

ड्राई स्किन वाले नीम के साथ क्या लगाएं?

अगर आपकी त्वचा ड्राई है और आप रेडनेस, सूजन और एक्ने से परेशान हैं, तो ऐसे में नीम के साथ शुद्ध शहद मिलाकर लगाएं. यह न सिर्फ इंफेक्शन कम करेगा, बल्कि त्वचा की नमी को बनाए रखेगा. इस फेस पैक को आप हफ्ते में दो से तीन बार लगा सकते हैं.

चेहरे की जलन से राहत पाने के लिए नीम और एलोवेरा

अगर चेहरे पर जलन है, तो नीम और एलोवेरा जेल का फेस पैक इससे राहत देगा. एलोवेरा अपने ठंडकपन के लिए जाना जाता है, जिससे जलन और सूजन कम होती है. जब नीम और एलोवेरा साथ मिलते हैं, तो त्वचा की गहराई से सफाई होती है और मुंहासे धीरे-धीरे गायब होने लगते हैं. इस पैक को रोज रात सोने से पहले लगाया जाए तो त्वचा को सुबह तक आराम और ताजगी मिलती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

