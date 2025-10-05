बैठ-बैठ सो जाते हैं आपके भी पैर? योगाचार्य के बताए इस टिप्स से तुरंत होंगे नॉर्मल

Tingling feet : क्या आपके भी पैर बैठे-बैठे नम हो जाते हैं, सुन्न पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है अब जान ही नहीं बची उनमें? बता दें कि ऐसा काफी देर तक एक ही पोजिशन में बैठे रहने के कारण ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है, जिससे यह परेशानी होती है. अगर आपके साथ अक्सर ऐसा हो जाता है, तो फिर आप योगाचार्य उमंद त्यागी द्वारा बताए गए सिंपल टिप्स से अपने पैर को नॉर्मल कर सकते हैं.

उमंग त्यागी अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर वीडियो में बताते हैं कि जब भी आपके पैर बैठे-बैठे सो जाते हैं, तो आप अपने हाथ के अंगूठों से अपने कानों को पकड़ लीजिए. अब आप जहां पियरसिंग होती है, वहां पर हल्का-हल्का अंगूठे से दबाइए.

अगर आपके दाहिने पैर में दिक्कत है, तो दाएं में करिए अगर बाएं में है तो बाएं कान को प्रेस करिए. यह एक्यूप्रेशर एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते ही 30 से 60 सेकेंड के अंदर-अदर आपके पैर नॉर्मल हो जाएंगे, और ब्लड सर्कुलेशन भी सही हो जाएगा.

उमंग त्यागी कहते हैं कि यह एक्यूप्रेशर बिंदुओं और ईयर एक्यूप्रेशर प्वाइंट ट्रीटमेंट पर आधारित है और यह टट्टू पैरों की नसों में ऊर्जा को उत्तेजित करता है जिससे आराम मिलता है और रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद मिलती है. साथ ही उन्होंने वीडियो के पोस्ट में लिखा है कि अगर आपको यह कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टर से सलाह मशविरा लीजिए.

