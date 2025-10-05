विज्ञापन
विशेष लिंक

बैठ-बैठ सो जाते हैं आपके भी पैर? योगाचार्य के बताए इस टिप्स से तुरंत होंगे नॉर्मल

अगर आपके साथ अक्सर ऐसा हो जाता है तो फिर आप योगाचार्य उमंद त्यागी द्वारा बताए गए सिंपल टिप्स से अपने पैर को नॉर्मल कर सकते हैं. 

Read Time: 2 mins
Share
बैठ-बैठ सो जाते हैं आपके भी पैर? योगाचार्य के बताए इस टिप्स से तुरंत होंगे नॉर्मल
अगर आपके दाहिने पैर में दिक्कत है तो दाएं में करिए अगर बाएं में है तो बाएं प्रेस करिए.

Tingling feet : क्या आपके भी पैर बैठे-बैठे नम हो जाते हैं, सुन्न पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है अब जान ही नहीं बची उनमें? बता दें कि ऐसा काफी देर तक एक ही पोजिशन में बैठे रहने के कारण ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है, जिससे  यह परेशानी होती है. अगर आपके साथ अक्सर ऐसा हो जाता है, तो फिर आप योगाचार्य उमंद त्यागी द्वारा बताए गए सिंपल टिप्स से अपने पैर को नॉर्मल कर सकते हैं. 

World Cerebral Palsy Day 2025 : सेरेब्रल पाल्सी बीमारी क्या है और कैसे कर सकते हैं इसकी पहचान, जानिए यहां

उमंग त्यागी अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर वीडियो में बताते हैं कि जब भी आपके पैर बैठे-बैठे सो जाते हैं, तो आप अपने हाथ के अंगूठों से अपने कानों को पकड़ लीजिए. अब आप जहां पियरसिंग होती है, वहां पर हल्का-हल्का अंगूठे से दबाइए.

यह भी पढ़ें

World Cerebral Palsy Day 2025 : सेरेब्रल पाल्सी बीमारी क्या है और कैसे कर सकते हैं इसकी पहचान, जानिए यहां

अगर आपके दाहिने पैर में दिक्कत है, तो दाएं में करिए अगर बाएं में है तो बाएं कान को प्रेस करिए. यह एक्यूप्रेशर एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते ही 30 से 60 सेकेंड के अंदर-अदर आपके पैर नॉर्मल हो जाएंगे, और ब्लड सर्कुलेशन भी सही हो जाएगा. 

उमंग त्यागी कहते हैं कि यह एक्यूप्रेशर बिंदुओं और ईयर एक्यूप्रेशर प्वाइंट ट्रीटमेंट पर आधारित है और यह टट्टू पैरों की नसों में ऊर्जा को उत्तेजित करता है जिससे आराम मिलता है और रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद मिलती है. साथ ही उन्होंने वीडियो के पोस्ट में लिखा है कि अगर आपको यह कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टर से सलाह मशविरा लीजिए.  

धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Health
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com