प्रचंड गर्मी में घर से बाहर निकलने से पहले कर लें ये काम, नहीं पड़ेंगे बीमार और धूप और लू का नहीं होगा असर

Things To Do Before Going Out In Summer: इस बार की गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. जून के महीने में तापमान हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है. ताप और उमस के साथ ही लू लगने का खतरा भी बढ़ गया है. तापमान में वृद्धि के साथ ही लू की समस्याएं आम हो जाती हैं, जो कभी-कभी जानलेवा भी हो सकती हैं. ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि इस प्रचंड गर्मी में घर से बाहर निकलने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखा जाए. अगर बढ़ते तापमान और चिलचिलाती धूप में इन बातों का ध्यान रखा जाए तो आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं.

गर्मियों में घर से निकलने से पहले करें ये काम (Things to do before going out in Hot summer)

1. पर्याप्त पानी पिएं

डॉक्टरों का कहना है कि गर्मियों में हाइड्रेटेड रहना बेहद जरूरी है. दिन के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. इसके अलावा, नारियल पानी, नींबू पानी, और ओआरएस का सेवन भी लाभदायक होता है. यह शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखता है और लू से बचाव करता है.

2. हल्के और ढीले कपड़े पहनें

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि गर्मियों में हल्के रंग और सूती कपड़े पहनें. ये कपड़े पसीने को सोखने में मदद करते हैं और शरीर को ठंडा रखते हैं. इससे लू लगने का खतरा कम होता है और शरीर का तापमान बढ़ने से भी ये बचाता है.

3. धूप में बाहर जाने से बचें

गर्मी के दौरान सुबह से ही सूर्य अपना रंग दिखाना शुरू कर दे रहे हैं. ऐसे में 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच धूप में बाहर निकलने से बचें. इस समय तापमान सबसे ज्यादा होता है और लू लगने का खतरा बढ़ जाता है.

4. सिर और चेहरे को ढकें

बाहर निकलते समय सिर पर टोपी, स्कार्फ या छाता का उपयोग करें. इससे सीधे धूप से बचाव होता है और लू लगने की संभावना कम होती है.

5. सनस्क्रीन का प्रयोग करें

त्वचा को धूप से सुरक्षित रखने के लिए सनस्क्रीन का उपयोग जरूर कर सकते हैं. यह सूर्य की हानिकारक किरणों से आपके त्वचा का बचाव करता है. स्किन की समस्याओं से बचने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूरी है.

6. हल्का भोजन करें

गर्मी में तली-भुनी और भारी चीजों से बचें. ताजे फल, सब्जियां, और सलाद का सेवन ज्यादा करें जो शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं और हाइड्रेटेड रखते हैं.

7. ठंडी जगह पर रहें

जब भी संभव हो, एयर कंडीशनर या कूलर वाले कमरे में रहें. अगर एसी नहीं है, तो छत पर पानी डालें या कूलर का उपयोग करें.

8. नियमित ब्रेक लें

यदि आपको बाहर काम करना पड़ता है तो बीच-बीच में छांव में जाकर ब्रेक लें और पानी पिएं. इससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है.

9. इमरजेंसी किट तैयार रखें

अपने इमरजेंसी किट में पानी की बोतल, ग्लूकोज, और ओआरएस पाउडर रखें ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल किया जा सके.

लू के लक्षणों को पहचानें:

लू के सामान्य लक्षणों में कमजोरी, चक्कर आना, अत्यधिक पसीना आना, मितली, उल्टी और बेहोशी शामिल हैं. ऐसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत ठंडी जगह पर जाएं और पानी पिएं. अगर स्थिति गंभीर हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. गर्मी और लू से बचने के इन महत्वपूर्ण सुझावों को अपनाकर आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं. स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)