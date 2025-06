प्रचंड गर्मी जारी रहेगी या होगी बरसात, मौसम विभाग ने 20 जून तक कर दी भविष्यवाणी

गर्मी अब अपने प्रचंड रूप में दिखने लगी है. ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि गर्मी का प्रचंड आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा या बारिश उसे शांत कर देगी. मौसम विभाग ने 20 जून तक की जो भविष्यवाणी की है, उससे पता चलता है कि गर्मी से जल्द ही राहत मिलने वाली है. मौसम विभाग के अनुसार, गुजरात, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ भागों में अगले 2 दिनों के दौरान बारिश हो सकती है. उसके बाद के 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कुछ भागों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं.

❖Heavy to Very Heavy Rainfall with isolated Extremely Heavy Rainfall very likely at isolated places over Costal Karnataka, Kerala & Mahe, Konkan & Goa, South Interior Karnataka and Tamil Nadu Puducherry & Karaikal.

❖Heavy to Very Heavy Rainfall very likely at isolated places… pic.twitter.com/cPDqCUJO0D