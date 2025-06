How to Stay Cool in Summer Naturally: जून का मौसम तो ऐसा लग रहा है जैसे सूरज ने जंग का ऐलान कर दिया है. सुबह होते ही तपती धूप, चुभती गर्म हवाएं और पसीने से तरबतर शरीर सिर्फ एक ही चीज चाहता है, 'कहीं से थोड़ी ठंडक मिल जाए.' घर से बाहर निकलना मानो दुनिया का सबसे कठिन काम हो गया है. दिनभर थकान, सिरदर्द और चिड़चिड़ापन भी पीछा नहीं छोड़ता है. लेकिन क्या आपको पता है कि गर्मी से सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी लड़ना जरूरी होता है. सिर्फ पंखा, कूलर या AC से राहत नहीं मिलेगी, जब तक आपकी बॉडी अंदर से कूल-कूल (Natural Body Cooling Tips in Hindi) ना फील करे. तो सवाल कि ऐसे में क्या करें? क्या खाएं, क्या पिएं (Summer Diet Plan for Cooling Body), क्या पहनें और क्या न करें. आइए जानते हैं कुछ आसान लेकिन असरदार तरीके, जिससे आप खुद को इस जलती गर्मी में भी अंदर से ठंडा (Home Remedies to Stay Cool in Heat) और एनर्जेटिक रख सकते हैं, वो भी बिल्कुल नेचुरली.

गर्मियों में पानी एकदम अमृत की तरह है. इस मौसम में पसीना बहता है, शरीर से सोडियम और पानी बाहर निकलता है. ऐसे में अगर आप दिनभर में 8 से 10 गिलास पानी नहीं पी रहे हैं, तो आपका शरीर अंदर से ड्राई हो जाएगा और डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं. अंदर से कूल रहने के लिए रोजाना सुबह उठते ही 1 गिलास नींबू पानी और दिन में नारियल पानी जरूरी पिएं. इससे शरीर अंदर से ठंडक महसूस करेगा और इम्युनिटी भी बढ़ेगी.

कोल्ड ड्रिंक्स, आइस टी या मीठी कॉफी भले ही गर्मी वाले मौसम में टेस्टी-टेस्टी, कूल-कूल लगें, लेकिन ये आपकी बॉडी को और ज्यादा गर्म कर देते हैं. इनमें मौजूद शुगर और कैफीन पानी सोखकर आपको अंदर से डिहाइड्रेट कर देते हैं. इसलिए इनसे दो गज की दूरी बनाएं और नारियल पानी, बेल का शरबत, खीरे का जूस और हर्बल चाय खूब पिएं. ये शरीर को ठंडा रखने के साथ-साथ मिनरल्स भी देने का काम करते हैं.

गर्मी के दिनों में सुबह-सुबह बिस्तर से उठे हों या धूप से वापस लौटे हों, ठंडे पानी से नहाने का इंस्टेंट असर होता है. इससे बॉडी का टेंपरेचर कंट्रोल में आता है और दिमाग भी फ्रेश हो जाता है. आप चाहें तो नहाने के पानी में गुलाब जल या नींबू की कुछ बूंदें डाल लें. इससे स्किन चमकदार और खुशबूदार बनेगी, पसीने की बदबू भी दूर रहेगी.

गर्मियों में बहुत ज्यादा मिर्च-मसालेदार खाना पेट की दुश्मन बन जाता है. इससे पेट में जलन, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जो दिनभर बेचैन कर सकती हैं. इसलिए शरीर को अंदर से ठंडा रखने के लिए दही,मट्ठा, खीरा, तरबूज, लौकी, मूंग दाल और नींबू खाएं. ये सब बॉडी को कूलिंग देते हैं और डाइजेशन भी बेहतर बनाते हैं.

गर्मी में पसीना निकलना जरूरी है लेकिन ज्यादा भागदौड़ से बॉडी ओवरहीट हो सकती है. खासकर दोपहर में तेज वर्कआउट या लंबे वॉक से बचें. इसके लिए बेस्ट टाइम सुबह 6-8 बजे या शाम 6 बजे के बाद है. तब आप हल्का वॉक या योग कर सकते हैं.

गर्मी में फैशन और स्टाइल दिखाने से ज्यादा जरूरी होता है कंफर्ट. हैवी, टाइट और सिंथेटिक आउटफिट्स बॉडी को और ज्यादा गर्म करते हैं. कूल रहने के लिए कॉटन, लिनन या हल्के रंगों वाले लूज़ फिटिंग कपड़े पहनें. ये स्किन को सांस लेने का मौका देते हैं और पसीना जल्दी सुखाते हैं.

तपती गर्मी में UV किरणें स्किन की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं. धूप चाहे तेज हो या हल्की, बिना सनस्क्रीन बाहर जाना मतलब स्किन को नुकसान पहुंचाने का काम है. इसलिए हमेशा SPF 50 वाला सनस्क्रीन ही यूज करें, बिना इसके बाहर न जाएं और हर 2-3 घंटे में इसे री-एप्लाई भी करें.

प्रस्‍तुत‍ि: रोह‍ित कुमार

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.