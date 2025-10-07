किस विटामिन की कमी से बहुत ज्यादा भूख लगती है?

Why Am I Hungry All The Time: अक्सर कुछ लोगों को कुछ न कुछ खाने की तलब होती है. बार-बार लगने वाली भूख का कारण कई बार तनाव, बोरियत भी होती है. कुछ लोग मानते हैं कि ज्यादा भूख लगना सिर्फ मानसिक या भावनात्मक कारणों से होता है. लेकिन, कई बार इसके पीछे शरीर में विटामिन B1 (थायमिन) की कमी होती है. यह एक ऐसा विटामिन है जो शरीर की एनर्जी बनाने की प्रक्रिया में बड़ी भूमिका निभाता है. इसकी कमी से मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है और शरीर को बार-बार खाने की जरूरत महसूस होती है. यहां जानिए विटामिन B1 की कमी से भूख क्यों बढ़ती है, इसके अन्य लक्षण क्या हैं और कैसे आप इसे बैलेंस कर सकते हैं.

विटामिन B1 की कमी से भूख क्यों बढ़ती है? (Why Does Vitamin B1 Deficiency Increase Appetite?)

विटामिन B1 शरीर में कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदलने का काम करता है. जब इसकी कमी होती है, तो शरीर को पर्याप्त एनर्जी नहीं मिलती. इसलिए शरीर बार-बार खाने की मांग करता है ताकि एनर्जी मिल सके. यह स्थिति भूख बढ़ने (Hyperphagia) का कारण बन सकती है.

विटामिन B1 की कमी के लक्षण (Symptoms of Vitamin B1 Deficiency)

लगातार थकान और कमजोरी

मूड स्विंग्स या चिड़चिड़ापन

मांसपेशियों में ऐंठन या दर्द

याददाश्त में कमी

हाथ-पैरों में झनझनाहट

दिल की धड़कन तेज होना

पाचन तंत्र की गड़बड़ी

अगर इन लक्षणों के साथ भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तो यह विटामिन B1 की कमी का संकेत हो सकता है.

विटामिन B1 के प्राकृतिक स्रोत (Natural Sources of Vitamin B1)

साबुत अनाज (ब्राउन राइस, ओट्स, गेहूं)

दालें और बीन्स

नट्स और बीज (सूरजमुखी के बीज, मूंगफली)

अंडे और मांस

हरी पत्तेदार सब्जियां

दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स

फलों में संतरा, सेब, अंगूर

इन बातों का भी रखें ध्यान:-

तनाव कम करें: तनाव भी भूख को बढ़ा सकता है, इसलिए योग और ध्यान करें.

नींद पूरी लें: नींद की कमी से भी शरीर की ऊर्जा गड़बड़ाती है.

फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं: एक्टिव रहने से मेटाबॉलिज्म सुधरता है और भूख संतुलित रहती है.

पानी भरपूर पिएं: कई बार प्यास को भी शरीर भूख समझ लेता है.

बहुत ज़्यादा भूख लगना सिर्फ आदत नहीं, बल्कि शरीर में विटामिन B1 की कमी का संकेत हो सकता है. अगर समय रहते इस कमी को पहचाना जाए और सही खानपान अपनाया जाए, तो न सिर्फ भूख कंट्रोल होती है, बल्कि शरीर की एनर्जी, मानसिक स्थिति और पाचन भी बेहतर होता है.

