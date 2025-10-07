विज्ञापन
विशेष लिंक

किस विटामिन की कमी से बहुत ज्यादा भूख लगती है?

Why Am I So Hungry All The Time: बहुत ज्यादा और बार-बार भूख लगना सामान्य नहीं है. इसके पीछे किसी विटामिन की कमी हो सकती है. यहां जानिए आपको क्यों बार-बार भूख लगती है.

Read Time: 3 mins
Share
किस विटामिन की कमी से बहुत ज्यादा भूख लगती है?
दिन में कई बार भूख क्यों लगती है?

Why Am I Hungry All The Time: अक्सर कुछ लोगों को कुछ न कुछ खाने की तलब होती है. बार-बार लगने वाली भूख का कारण कई बार तनाव, बोरियत भी होती है. कुछ लोग मानते हैं कि ज्यादा भूख लगना सिर्फ मानसिक या भावनात्मक कारणों से होता है. लेकिन, कई बार इसके पीछे शरीर में विटामिन B1 (थायमिन) की कमी होती है. यह एक ऐसा विटामिन है जो शरीर की एनर्जी बनाने की प्रक्रिया में बड़ी भूमिका निभाता है. इसकी कमी से मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है और शरीर को बार-बार खाने की जरूरत महसूस होती है. यहां जानिए विटामिन B1 की कमी से भूख क्यों बढ़ती है, इसके अन्य लक्षण क्या हैं और कैसे आप इसे बैलेंस कर सकते हैं.

विटामिन B1 की कमी से भूख क्यों बढ़ती है? (Why Does Vitamin B1 Deficiency Increase Appetite?)

विटामिन B1 शरीर में कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदलने का काम करता है. जब इसकी कमी होती है, तो शरीर को पर्याप्त एनर्जी नहीं मिलती. इसलिए शरीर बार-बार खाने की मांग करता है ताकि एनर्जी मिल सके. यह स्थिति भूख बढ़ने (Hyperphagia) का कारण बन सकती है.

ये भी पढ़ें: Doctor ने बता दिया कान की गंदगी साफ करने का सबसे आसान तरीका, चुटकियों में निकल जाएगा सारा कचरा

विटामिन B1 की कमी के लक्षण (Symptoms of Vitamin B1 Deficiency)

  • लगातार थकान और कमजोरी
  • मूड स्विंग्स या चिड़चिड़ापन
  • मांसपेशियों में ऐंठन या दर्द
  • याददाश्त में कमी
  • हाथ-पैरों में झनझनाहट
  • दिल की धड़कन तेज होना
  • पाचन तंत्र की गड़बड़ी

अगर इन लक्षणों के साथ भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तो यह विटामिन B1 की कमी का संकेत हो सकता है.

ये भी पढ़ें: किचन में मौजूद ये चीजें लाती है त्वचा पर गहरा निखार, जानिए Glowing Skin के आयुर्वेदिक सीक्रेट्स

विटामिन B1 के प्राकृतिक स्रोत (Natural Sources of Vitamin B1)

  • साबुत अनाज (ब्राउन राइस, ओट्स, गेहूं)
  • दालें और बीन्स
  • नट्स और बीज (सूरजमुखी के बीज, मूंगफली)
  • अंडे और मांस
  • हरी पत्तेदार सब्जियां
  • दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स
  • फलों में संतरा, सेब, अंगूर

इन बातों का भी रखें ध्यान:-

  • तनाव कम करें: तनाव भी भूख को बढ़ा सकता है, इसलिए योग और ध्यान करें.
  • नींद पूरी लें: नींद की कमी से भी शरीर की ऊर्जा गड़बड़ाती है.
  • फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं: एक्टिव रहने से मेटाबॉलिज्म सुधरता है और भूख संतुलित रहती है.
  • पानी भरपूर पिएं: कई बार प्यास को भी शरीर भूख समझ लेता है.

बहुत ज़्यादा भूख लगना सिर्फ आदत नहीं, बल्कि शरीर में विटामिन B1 की कमी का संकेत हो सकता है. अगर समय रहते इस कमी को पहचाना जाए और सही खानपान अपनाया जाए, तो न सिर्फ भूख कंट्रोल होती है, बल्कि शरीर की एनर्जी, मानसिक स्थिति और पाचन भी बेहतर होता है.

दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Excessive Hunger, Reason Of Excessive Hunger, Frequent Hunger Causes, Why Do I Feel Hungry All The Time, Vitamin B1 Deficiency And Hunger, How To Control Frequent Hunger, Bahut Jyada Bhook Lagne Ka Karan, Lagatar Bhook Lagne Ke Karan, Bhook Badhne Ka Reason, Bhook Lagne Ki Bimari, Bhook Lagne Par Kya Kare, Sharir Mein Bhook Badhne Ka Karan, Why Does Vitamin B1 Deficiency Increase Appetite, Natural Sources Of Vitamin B1, Symptoms Of Vitamin B1 Deficiency
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com