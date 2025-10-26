दूबले पतले हैं तो वजन बढ़ाने के लिए रोज करें ये 4 योग आसन, बढ़ेगी भूख और पाचन शक्ति

Yoga for Weight Gain: अनहेल्दी डाइट और खराब रूटीन सेहत पर नकारात्मक असर डालता है. इसकी वजह से आज कुछ लोग बढ़ते वजन से परेशान है तो वहीं कई अपने दुबलेपन से. शरीर के फिट न होने का असर आत्मविश्वास पर भी पड़ता है. ऐसे में अगर आप प्राकृतिक तरीके से वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो इन योगासनों को अपना सकते हैं. आयुष मंत्रालय के मुताबिक, कुछ योगासन पाचन सुधारने, भूख बढ़ाने और मांसपेशियों को मजबूत करने में कारगर होते हैं.

दुबले-पतले लोगों के लिए वजन बढ़ाने में मददगार योग

1. सूर्य नमस्कार

आयुष मंत्रालय ने बताया है कि सूर्य नमस्कार एक समग्र व्यायाम है, जो वजन बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है. यह शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और पाचन तंत्र को सक्रिय करता है. सूर्य नमस्कार करने से भूख बढ़ती है, जो वजन बढ़ाने में कारगर साबित हो सकता है.

2. भुजंगासन

भुजंगासन जिसे कोबरा पोज भी कहते हैं. आयुष मंत्रालय के अनुसार यह आसन वजन बढ़ाने के साथ-साथ पाचन सुधारने और भूख बढ़ाने में मदद करता है. साथ ही, यह आंतरिक अंगों, जिगर और पाचन तंत्र को उत्तेजित करता है, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है.

3. सेतुबंधासन

इसे ब्रिज पोज भी कहते हैं, यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है. आयुष मंत्रालय के मुताबिक, यह तनाव, अवसाद और हार्मोन्स को संतुलित बनाने में मदद करता है, जिससे मन शांत और शरीर तरोताजा रहता है. साथ ही, नींद अच्छी रहती है और दिमाग तनावमुक्त रहता है, जो वजन बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि तनाव भूख को कम कर सकता है.

4. पवनमुक्तासन

यह आसन पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद है. आयुष मंत्रालय के मुताबिक, यह आसन पेट की मालिश करता है, जिससे कब्ज और गैस जैसी समस्याएं कम होती हैं. यह भोजन से पोषक तत्वों के अवशोषण को बेहतर बनाता है, जो वजन बढ़ाने के लिए जरूरी है। साथ ही, इसे रोजाना करने से पाचन सुधरता है और शरीर हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाने के लिए तैयार होता है.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि योगासनों के साथ-साथ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट से भरपूर डाइट लेना जरूरी है. पर्याप्त नींद और स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल भी वजन बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाती है. साथ ही, योग शुरू करने से पहले किसी एक्सपर्ट या कोच से सलाह जरूर लें.

