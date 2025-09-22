क्या तनाव, प्रदूषण और थकान से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है? जानिए 5 बड़ी वजहें

Oxygen Deficiency Causes: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब किसी न किसी रूप में तनाव, प्रदूषण और थकान का सामना कर रहे हैं. सुबह से शाम तक काम, ट्रैफिक, मोबाइल स्क्रीन, और मानसिक दबाव ने हमारे शरीर को थका दिया है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि इसका असर सिर्फ थकावट तक सीमित नहीं है? दरअसल, इन तीनों कारणों से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो सकती है और यह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है. ऑक्सीजन हमारे शरीर की सबसे जरूरी जरूरतों में से एक है. यह हर कोशिका तक ऊर्जा पहुंचाने का काम करती है. जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो थकान, चक्कर, ध्यान की कमी, और कई बार सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं सामने आती हैं. आइए जानते हैं कि किन वजहों से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है.

शरीर में ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है?- (Why Does The Body Lack Oxygen?)

1. मानसिक तनाव (Mental Stress)

जब हम तनाव में होते हैं, तो हमारी सांसें तेज और छोटी हो जाती हैं. इससे शरीर को गहरी सांस नहीं मिलती और ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है. लंबे समय तक तनाव रहने पर यह समस्या और गंभीर हो सकती है.

ये भी पढ़ें: तेजी से घटेगा वजन, नवरात्रि के नौ दिन फॉलो करें ये डाइट प्लान | Day One

2. वायु प्रदूषण (Air Pollution)

शहरों में बढ़ता प्रदूषण हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है. जब हम प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं, तो हमारे फेफड़ों को शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलती. इसके अलावा, धूल, धुआं और हानिकारक गैसें सांस की नली को भी प्रभावित करती हैं.

3. शारीरिक थकान (Physical Fatigue)

लगातार काम करने से शरीर की ऊर्जा खत्म होती है और सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ जाती है. लेकिन, अगर हम पर्याप्त आराम नहीं करते, तो शरीर ऑक्सीजन को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाता.

4. गलत खानपान (Poor Diet)

ऐसा खाना जिसमें आयरन, विटामिन B12 और एंटीऑक्सिडेंट्स की कमी हो, वह शरीर में ऑक्सीजन के ट्रासपोर्टेशन को प्रभावित करता है. खासकर आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन घटता है, जो ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है.

ये भी पढ़ें: किन लोगों को व्रत नहीं रखना चाहिए? ये गलती पड़ सकती है भारी, जानिए वजह

5. फिजिकल एक्टिविटी की कमी (Lack of Physical Activity)

अगर हम दिनभर बैठे रहते हैं और शरीर को हिलाते नहीं, तो फेफड़े पूरी क्षमता से काम नहीं करते. इससे शरीर में ऑक्सीजन को फ्लो धीमा हो सकता है.

शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कैसे ठीक करें?

योग और प्राणायाम जैसे अभ्यास शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में मदद करते हैं. खासतौर से अनुलोम-विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति और दीप श्वास जैसी तकनीकें फेफड़ों की क्षमता बढ़ाती हैं और शरीर को ताजगी देती हैं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)