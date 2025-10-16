विज्ञापन
दिवाली में डायबिटीज रोगी अपनी डाइट को इन 5 तरीकों से करें मैनेज, नहीं बढ़ेगा शुगर

Diwali 2025 Diabetes Tips: डायबिटीज रोगियों के लिए, मिठाई, फ्राइज या बहुत अधिक कार्ब्स का सेवन करना सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है. दिवाली पर डायबिटीज के मरीज ऐसे रखें अपनी सेहत का ख्याल.

Diwali 2025: डायबिटीज मरीज दिवाली पर कैसे रखें अपनी सेहत का ख्याल.

Diwali 2025 Diabetes Tips: दिवाली का पर्व देशभर में धूम-धाम से मनाया जाता है. यह पर्व मस्ती, रोशनी और स्वादिष्ट भोजन का संगम है. दीवाली पर तरह-तरह के पकवान बनाएं जाते हैं. जिसे खाना भला कौन पसंद नहीं करता. लेकिन डायबिटीज रोगियों के लिए, मिठाई, फ्राइज या बहुत अधिक कार्ब्स का सेवन करना सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है. अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं और अपनी डाइट को मैनेज करना चाहते हैं, तो इन तरीकों को अपना सकते हैं.

डायबिटीज के मरीज दीवाली पर ऐसे रखें अपनी डाइट का ख्याल- (How To Take Care of Diabetes Patient On Diwali)

1. शुगर फ्री स्वीट्स-

दीवाली पर मीठा खाना सभी को पसंद होता है. ऐसे में डायबिटीज के मरीज इस दिन मीठा न खाएं ऐसा हो ही नहीं सकता है. इसलिए शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए आप दीवाली पर शुगर फ्री स्वीट्स खा सकते हैं. 

2. सही ड्रिंक चुने-

डायबिटीज के मरीजों को सही और हेल्दी ड्रिंक्स का चुनाव करना चाहिए. मीठे ड्रिंक्स से बचना चाहिए. आप नींबू पानी, नारियल पानी और फ्रेस जूस का सेवन कर सकते हैं.

3. फाइबर फूड्स-

दीवाली डाइट में आप फाइबर से भरपूर फूड्स को शामिल कर सकते हैं. फाइबर को पाचन के लिए अच्छा माना जाता है. इसमें आप ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स को शामिल कर सकते हैं. 

4. ऑयली फूड से बचें-

डायबिटीज के मरीज अपनी डाइट में ज्यादा तेल मसाला न शामिल करें. क्योंकि इसे सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है. इसकी जगह आप लाइट और हेल्दी चीजों को शामिल कर सकते हैं.

5. लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स- 

लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स जैसे सेब, अनार, खीरा और कद्दू को डाइट में शामिल करें, इससे ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में मदद मिल सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

