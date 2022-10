Diwali से पहले ही बढ़ा एयर पॉल्यूशन का खतरा, जहरीली हवा से अपने लाडले को ऐसे बचाएं

Diwali 2022: बच्चों को पटाखे जलाने के दौरान मास्क पहनाएं.

How To Safe Child From Pollution On Diwali: दिवाली का मौसम नवजात बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है. दिवाली पर पटाखे फूटने की वजह से हवा में घुला धुआं आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है. हम बड़े तो इसकी तकलीफ कह कर बयां कर लेते हैं लेकिन बच्चे तो यह बता भी नहीं पाते कि उनके लिए धुंए वाली हवा में सांस लेना कितना मुश्किल हो रहा है. ये परेशानी तो उनके माता पिता को ही समझनी होगी. इसलिए जरूरी है कि जिन घरों में नवजात बच्चे हैं या प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो लोग उनकी सेहत पर कुछ खास तवज्जो दें. कुछ खास सावधानी बरत कर अपने बच्चों को सुरक्षित रखें..चलिए आपको बताते हैं कि किन टिप्स को फॉलो कर आप अपने बच्चे को सेफ रख सकते हैं.

बच्चों को दिवाली पर प्रदूषण से कैसे बचाएं? | How To Save Children From Pollution On Diwali?