कनाडा के बीच पर साबुन से नहाते दिखे चार 'भारतीय'? वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल, लोगों ने उठाए सवाल

Canada Beach Viral Video: कनाडा के एक खूबसूरत समुद्र तट पर चार लोगों के नहाने का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. वीडियो में ये लोग खुलेआम पानी में साबुन और शैम्पू से नहाते नजर आ रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि ये भारतीय मूल के हैं. हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. वीडियो एक स्थानीय व्यक्ति ने रिकॉर्ड कर इंटरनेट पर डाल दिया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया.

सोशल मीडिया पर बहस जारी (soap shampoo sea bath)

वीडियो सामने आते ही नेटिजन्स ने इस हरकत की जमकर आलोचना की. एक यूजर ने लिखा, हमारे देश का पानी आपका बाथटब नहीं है. ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए. एक अन्य ने कहा, प्राकृतिक जलस्रोतों में साबुन का इस्तेमाल न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है. हालांकि, कुछ लोगों का मानना है कि चर्चा का केंद्र केवल पर्यावरणीय नुकसान होना चाहिए, न कि किसी की जातीय पहचान.

पर्यावरण को गंभीर खतरा (bathing soap on beach)

पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र, झील या नदी में साबुन और डिटर्जेंट के रसायन घुलने से पानी का पीएच लेवल बदल जाता है. इसका सीधा असर जलीय जीवन पर पड़ता है. पौधों और मछलियों की संख्या घटने लगती है. लंबे समय में यह प्रदूषण इंसानों के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है.

स्थानीय प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग (Canada sea water rules)

इस घटना ने एक बार फिर पर्यावरण संरक्षण के नियमों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ऐसे मामलों पर न केवल भारी जुर्माना लगाया जाए, बल्कि निगरानी भी बढ़ाई जाए ताकि प्राकृतिक सौंदर्य को बचाया जा सके.

