डायबिटीज है तो क्या हुआ? इन 5 बदलावों से तैयार करें अपनी 'परफेक्ट थाली', शुगर भी रहेगी कंट्रोल

Diabetes friendly thali : डायबिटीज में खाना छोड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि सही तरीके से खाना जरूरी है. आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी रोज की थाली को कैसे 'डायबिटीज फ्रेंडली' बना सकते हैं, ताकि स्वाद भी बना रहे और शुगर लेवल भी न बढ़े. तो बिना देर किए आइए जानते हैं...

अपनी थाली को दो हिस्सों में बांटें. थाली के आधे हिस्से में सिर्फ सब्जियां होनी चाहिए. इसमें आप खीरा, ककड़ी, पालक, मेथी, लौकी, तोरई या सलाद रख सकते हैं. इनमें फाइबर ज्यादा होता है, जो खून में शुगर को धीरे-धीरे सोखने में मदद करता है.

हम भारतीयों की थाली में रोटी और चावल सबसे ज्यादा होते हैं. लेकिन शुगर में इसकी मात्रा कम करनी होगी. थाली के एक चौथाई हिस्से में ही अनाज रखें. मैदे की जगह चोकर वाली रोटी, मल्टीग्रेन आटा या ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें. अगर आप चावल खा रहे हैं, तो रोटी न खाएं.

थाली का बचा हुआ एक चौथाई हिस्सा प्रोटीन के लिए रखें. इसमें दाल, गाढ़ा दही, पनीर, सोयाबीन या अगर आप नॉन-वेज खाते हैं तो अंडा या मछली ले सकते हैं. प्रोटीन खाने से पेट देर तक भरा रहता है और बार-बार भूख नहीं लगती.

सब्जी बनाने के लिए रिफाइंड तेल की जगह सरसों का तेल या जैतून का तेल (Olive Oil) इस्तेमाल करें. ज्यादा तले-भुने खाने से बचें. खाने में दालचीनी, मेथी दाना और हल्दी का इस्तेमाल बढ़ाएं, क्योंकि ये शुगर कंट्रोल करने में नैचुरल तरीके से मदद करते हैं.

खाने के तुरंत बाद मीठा खाने की आदत छोड़ दें. अगर कुछ मीठा खाने का मन है, तो दोपहर के समय कोई भी एक मौसमी फल खाएं. साथ ही, दिन भर में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं.

रात का खाना सोने से कम से कम 2-3 घंटे पहले खा लें. खाने के बाद 15 मिनट की वॉक डायबिटीज मैनेज करने में अहम भूमिका निभाती है.



