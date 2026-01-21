विज्ञापन
विशेष लिंक

डायबिटीज है तो क्या हुआ? इन 5 बदलावों से तैयार करें अपनी 'परफेक्ट थाली', शुगर भी रहेगी कंट्रोल

जब किसी को पता चलता है कि उसे डायबिटीज है, तो सबसे पहला डर खाने को लेकर होता है. मन में आता है- "क्या अब मुझे पूरी जिंदगी फीका और बेस्वाद खाना पड़ेगा?''

Read Time: 3 mins
Share
डायबिटीज है तो क्या हुआ? इन 5 बदलावों से तैयार करें अपनी 'परफेक्ट थाली', शुगर भी रहेगी कंट्रोल
खाने के तुरंत बाद मीठा खाने की आदत छोड़ दें. अगर कुछ मीठा खाने का मन है, तो दोपहर के समय कोई भी एक मौसमी फल खाएं.

Diabetes friendly thali : डायबिटीज में खाना छोड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि सही तरीके से खाना जरूरी है. आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी रोज की थाली को कैसे 'डायबिटीज फ्रेंडली' बना सकते हैं, ताकि स्वाद भी बना रहे और शुगर लेवल भी न बढ़े. तो बिना देर किए आइए जानते हैं...

यह भी पढ़ें - योग के ये 10 नियम बदल देंगे आपकी जिंदगी: सिर्फ कसरत नहीं, जीने का सही तरीका है योग

1. हरी-भरी सब्जियां

अपनी थाली को दो हिस्सों में बांटें. थाली के आधे हिस्से में सिर्फ सब्जियां होनी चाहिए. इसमें आप खीरा, ककड़ी, पालक, मेथी, लौकी, तोरई या सलाद रख सकते हैं. इनमें फाइबर ज्यादा होता है, जो खून में शुगर को धीरे-धीरे सोखने में मदद करता है.

2. कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घटाएं

हम भारतीयों की थाली में रोटी और चावल सबसे ज्यादा होते हैं. लेकिन शुगर में इसकी मात्रा कम करनी होगी. थाली के एक चौथाई हिस्से में ही अनाज रखें. मैदे की जगह चोकर वाली रोटी, मल्टीग्रेन आटा या ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें. अगर आप चावल खा रहे हैं, तो रोटी न खाएं.

Latest and Breaking News on NDTV
3. प्रोटीन है जरूरी

थाली का बचा हुआ एक चौथाई हिस्सा प्रोटीन के लिए रखें. इसमें दाल, गाढ़ा दही, पनीर, सोयाबीन या अगर आप नॉन-वेज खाते हैं तो अंडा या मछली ले सकते हैं. प्रोटीन खाने से पेट देर तक भरा रहता है और बार-बार भूख नहीं लगती.

4. सही तेल का करें यूज

सब्जी बनाने के लिए रिफाइंड तेल की जगह सरसों का तेल या जैतून का तेल (Olive Oil) इस्तेमाल करें. ज्यादा तले-भुने खाने से बचें. खाने में दालचीनी, मेथी दाना और हल्दी का इस्तेमाल बढ़ाएं, क्योंकि ये शुगर कंट्रोल करने में नैचुरल तरीके से मदद करते हैं.

5. पानी और फल का सही समय

खाने के तुरंत बाद मीठा खाने की आदत छोड़ दें. अगर कुछ मीठा खाने का मन है, तो दोपहर के समय कोई भी एक मौसमी फल खाएं. साथ ही, दिन भर में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं.

इस बात का रखें ध्यान

रात का खाना सोने से कम से कम 2-3 घंटे पहले खा लें. खाने के बाद 15 मिनट की वॉक  डायबिटीज मैनेज करने में अहम भूमिका निभाती है. 
 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Diabetes Diet, Sugar Control Tips, Healthy Indian Thali, Diabetes Friendly Food, Blood Sugar Management
Get App for Better Experience
Install Now