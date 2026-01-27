बिना डाइट बदले हो जाएगा ब्लड शुगर कंट्रोल, अपना लें AIIMS–Harvard से ट्रेंड डॉक्टर की 10 मिनट की जादुई आदत

Blood Sugar Control Tips: आजकल ब्लड शुगर बढ़ना, फैटी लिवर, वजन का तेजी से बढ़ना और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी समस्याएं बहुत आम हो गई हैं. पहले ये दिक्कतें उम्र बढ़ने के साथ होती थीं, लेकिन अब 25–30 साल के युवाओं में भी दिखने लगी हैं. वजह साफ है लंबे समय तक बैठकर काम करना, कम फिजिकल एक्टिविटी, तनाव और गलत लाइफस्टाइल. ज्यादातर लोगों को लगता है कि इन बीमारियों से बचने के लिए सख्त डाइट, शुगर पूरी तरह बंद करना या घंटों जिम में पसीना बहाना जरूरी है. लेकिन हकीकत यह है कि हर किसी के लिए इतना सब कर पाना आसान नहीं होता. अच्छी खबर यह है कि AIIMS और Harvard-trained गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट Dr. सौरभ सेठी ने एक बेहद आसान और असरदार आदत बताई है, जो बिना डाइट बदले भी ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद कर सकती है.

डॉ. सौरभ सेठी ने यह जानकारी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @doctorsethimd पर शेयर की है, जहां वे आसान भाषा में सेहत से जुड़े वैज्ञानिक फैक्ट्स बताते रहते हैं.

डॉ. सेठी की आसान सलाह (Doctor's Simple Advice)

डॉ. सौरभ सेठी के मुताबिक, खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट की हल्की वॉक ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बेहद कारगर होती है. ना जिम, ना भारी एक्सरसाइज और ना ही पसीना बहाने वाली मेहनत, बस आराम से चलना ही काफी है.

ये आदत किन लोगों के लिए फायदेमंद है?

यह छोटी-सी आदत कई बड़ी समस्याओं में मदद करती है:

प्रीडायबिटीज और टाइप-2 डायबिटीज वाले लोग.

फैटी लिवर और इंसुलिन रेजिस्टेंस से जूझ रहे लोग.

वजन बढ़ने या पेट की चर्बी से परेशान लोग.

जिन्हें बार-बार मीठा खाने की क्रेविंग होती है.

जो दिनभर थकान या एनर्जी लो महसूस करते हैं.

यह आदत खाने के बाद बढ़ने वाली शुगर को तुरंत इस्तेमाल में ले आती है, जिससे शरीर में फैट जमा होने की प्रक्रिया धीमी पड़ती है.

10 मिनट की वॉक क्यों काम करती है? (Why Walking Works)

जब हम चलते हैं, तो पैरों की मांसपेशियां स्पंज की तरह खून से ग्लूकोज सोख लेती हैं. इससे ब्लड शुगर तेजी से नीचे आती है, शरीर को ज्यादा इंसुलिन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इंसुलिन कम बनने से लिवर में फैट जमा होना कम होता है. इसी वजह से यह आदत फैटी लिवर और इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी असर दिखाती है.

ऐसा करने से क्या फायदा होगा?

खाने के बाद शुगर स्पाइक्स कम होते हैं.

इंसुलिन लेवल कंट्रोल में रहता है.

लिवर में चर्बी जमने का खतरा घटता है.

पेट की चर्बी धीरे-धीरे कम होने लगती है.

एनर्जी लेवल दिनभर स्थिर रहता है.

मीठा खाने की तलब कम होती है.

कैसे करें? (How To Do It)

खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट आराम से चलें.

तेज चलना या पसीना लाना जरूरी नहीं.

घर के अंदर टहलना भी काफी है.

किसी स्टेप काउंट, जिम या एक्सरसाइज प्लान की जरूरत नहीं.

छोटी आदत, बड़ा फायदा, अगर सेहत सुधारनी है, तो आज से ही खाने के बाद 10 मिनट चलना शुरू करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)