लंच के लिए बेस्ट भारत में मिलने वाली 8 तरह की कढ़ी, हर थाली में स्वाद, सेहत और परंपरा का अनोखा संगम

Indian Kadhi Types: भारत की रसोई में जितनी डाइवर्सिटी है, उतनी ही दिलचस्प भी है. यहां हर राज्य का अपना स्वाद, अपनी खुशबू और अपनी पहचान है. इन्हीं पारंपरिक व्यंजनों में कढ़ी एक ऐसा पकवान है, जो लगभग हर कोने में मिलता है लेकिन हर जगह अलग अंदाज में. दही और बेसन से बनने वाली कढ़ी हल्की, पचने में आसान और हर मौसम में पसंद की जाती है. खास बात यह है कि कढ़ी सिर्फ पेट नहीं भरती, बल्कि घर जैसा सुकून भी देती है. लंच के समय अगर रोज वही सब्जी-दाल खाकर बोर हो गए हैं, तो कढ़ी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है. यह कम मसालों में भी स्वादिष्ट बनती है और चावल या रोटी दोनों के साथ खूब जमती है. आइए जानते हैं पूरे भारत में बनने वाली 8 तरह की कढ़ियों के बारे में, जिन्हें आप अपने लंच मेनू में शामिल कर सकते हैं.

पूरे भारत से 8 तरह की कढ़ी और उनकी खासियतें:

1. गुजराती कढ़ी

गुजराती कढ़ी हल्की, पतली और स्वाद में थोड़ी मीठी होती है. इसमें अदरक, हरी मिर्च और करी पत्ते का तड़का लगता है. यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जिन्हें ज्यादा मसालेदार खाना पसंद नहीं.

2. पंजाबी कढ़ी

पंजाबी कढ़ी अपनी गाढ़ी बनावट और बेसन के पकोड़ों के लिए जानी जाती है. इसमें खट्टापन और मसालों का ज़ोरदार तड़का होता है. यह पेट भर देने वाली कढ़ी है, जो खासकर दोपहर के लंच में खूब पसंद की जाती है.

3. राजस्थानी कढ़ी

राजस्थानी कढ़ी बिना पकोड़े के बनाई जाती है और इसका स्वाद खट्टा व तीखा होता है. कम पानी और ज़्यादा मसालों के कारण यह लंबे समय तक खराब नहीं होती, यही वजह है कि यह रेगिस्तानी इलाकों में लोकप्रिय है.

4. हिमाचली कढ़ी

हिमाचल की कढ़ी बाकी कढ़ियों से थोड़ी अलग होती है. यह ज्यादा गाढ़ी होती है और इसमें बेसन की पकौड़ी या सब्जियां मिलाई जाती हैं. ठंडे मौसम में यह शरीर को गर्माहट देती है.

Bihari Food: This Bihari kadhi is a soothing dish

5. कश्मीरी कढ़ी

कश्मीरी कढ़ी में दही के साथ सौंफ और हल्के मसालों का इस्तेमाल होता है. यह न ज़्यादा तीखी होती है, न ज्यादा खट्टी. इसकी खुशबू और स्वाद बेहद सौम्य होता है.

6. बिहारी कढ़ी

बिहार की कढ़ी में सरसों के तेल और देसी मसालों का तड़का लगता है. इसका स्वाद थोड़ा तेज़ और देहाती होता है, जो सादे चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है.

7. महाराष्ट्रीयन कढ़ी

महाराष्ट्र में कढ़ी को हल्के खट्टे-मीठे स्वाद में बनाया जाता है. कभी-कभी इसमें नारियल या कोकम का हल्का सा टच भी दिया जाता है, जिससे इसका स्वाद और खास हो जाता है.

8. दक्षिण भारत की मोर कूझंबु

यह दक्षिण भारतीय स्टाइल की कढ़ी है, जिसे दही, नारियल और करी पत्ते से बनाया जाता है. यह बहुत हल्की होती है और गर्मियों में शरीर को ठंडक देती है.

कढ़ी क्यों है लंच के लिए बेस्ट?

दही पाचन के लिए फायदेमंद

हल्का और पौष्टिक भोजन

बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक सभी के लिए बेहतरीन

भारत की हर कढ़ी अपने साथ उस राज्य की संस्कृति और स्वाद की कहानी लेकर आती है. अगर आप रोज़ के खाने में थोड़ा बदलाव और देसी स्वाद चाहते हैं, तो इन 8 तरह की कढ़ियों को जरूर ट्राई करें. यकीन मानिए, आपका लंच और भी खास बन जाएगा.

