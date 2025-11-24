Dharmendra as a father: नहीं रहे अभिनेता धर्मेंद्र, 89 साल की उम्र में निधन, हर पिता को दिवंगत एक्टर से सीखने चाहिए ये 5 Parenting Tips

Dharmendra as a father: Parenting Tips : जब हम धर्मेंद्र का नाम सुनते हैं, तो आँखों के सामने कई शानदार तस्वीरें आती हैं: वह सदाबहार आकर्षण, दमदार एक्शन हीरो, शोले का प्यारा वीरू, और वो लाखों दिलों को जीतने वाली मुस्कान. लेकिन इस शोहरत और सुपरस्टार के चकाचौंध के पीछे, धर्मेंद्र हमेशा एक पिता पहले रहे हैं. धर्मेंद्र जी एक ऐसे पिता हैं जिनके सरल, मजबूत मूल्यों ने देओल परिवार के अभिनेताओं की न केवल एक, बल्कि दो पीढ़ियों को आकार दिया है.

उनका जन्म भले ही पंजाब के एक छोटे से गाँव में हुआ, लेकिन उनकी पहुँच दुनिया के कोने-कोने तक है. वह बॉलीवुड के ही-मैन हैं जिन्होंने एक ऐसा परिवार खड़ा किया जो बड़ी शोहरत के बीच भी हमेशा ज़मीन से जुड़ा, विनम्र और सच्चा बना रहा.

धर्मेंद्र के कितने बच्चे हैं (Dharmendra Ke Kitne Bachche Hain) : आइए जानते हैं धर्मेंद्र ने अपने बच्चों (सनी देओल, बॉबी देओल, और उनकी बेटियाँ लल्ली, अजीता, ईशा और अहाना) को कौन से अनमोल सबक दिए.

पर्दे का वीरू, घर का ज़िम्मेदार पिता | Dharmendra as a father: Parenting Tips

1. सादगी और विनम्रता का कवच

धर्मेंद्र जी ने अपने जीवन की शुरुआत ग्रामीण पंजाब से की, और उनके शुरुआती जीवन के वो सबक उनके साथ हमेशा के लिए रहे. एक बॉलीवुड आइकन बनने के बाद भी, उन्होंने कभी अहंकार को हावी नहीं होने दिया. वह विनम्र, शांत और दयालु बने रहे.

उनके बच्चों ने उन्हें हमेशा यही करते हुए देखा कि वह सेट पर सह-कलाकारों से लेकर लाइट बॉय तक, सभी के साथ सम्मान से पेश आते थे. यही ज़मीन से जुड़ी ऊर्जा उनके बच्चे, सनी, बॉबी, ईशा और अहाना आज भी गर्व से अपने साथ रखते हैं. यह देओल परिवार की विनम्रता का राज है. सफलता के बावजूद शांत और सरल बने रहना ही धर्मेंद्र की सबसे बड़ी सीख है.

2. स्टार पावर से पहले कड़ी मेहनत

धर्मेंद्र जी ने हमेशा अपने बच्चों को सिखाया कि सफलता विरासत में नहीं मिलती, बल्कि इसे कमाना पड़ता है. उन्होंने दिखाया कि नाम मिलना आसान है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए लगातार पसीना बहाना पड़ता है.

यह सीख उनके बच्चों के जीवन में साफ दिखती है. सनी देओल का अपने काम के प्रति गहन अनुशासन, बॉबी देओल का करियर के उतार-चढ़ाव के बावजूद वापस उठने का जज्बा, ईशा का अभिनय के प्रति प्रेम और अहाना का नृत्य के प्रति जुनून... यह सब उस कार्य नीति को दर्शाता है जो उन्हें अपने पिता से मिली है. उन्होंने उन्हें यह समझाया कि प्रतिभा अच्छी है, लेकिन बिना प्रयास के वह कहीं नहीं पहुँचती.

3. परिवार हमेशा सबसे पहले

एक व्यस्त शेड्यूल और सार्वजनिक निगाहों के सामने एक जटिल व्यक्तिगत जीवन होने के बावजूद, धर्मेंद्र जी ने यह सुनिश्चित किया कि परिवार का बंधन मजबूत बना रहे. उन्होंने हमेशा अपने बच्चों की जीत का जश्न मनाया, महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर उनके साथ खड़े रहे, और परिवार को प्यार से एकजुट रखा.

उनकी बेटियों ने अक्सर बताया है कि वह कितने भावुक और स्नेही हैं. दुनिया बेशक उन्हें एक मर्दाना हीरो के रूप में देखती है, लेकिन घर पर वह ऐसे पिता हैं जो गले लगाते हैं, खास पलों में भावुक हो जाते हैं, और अपने प्यार को कभी नहीं छुपाते. ईशा और अहाना अपने साथ बिताए पलों की प्यारी झलकियाँ अक्सर सोशल मीडिया पर साझा करती हैं - जैसे मूवी नाइट्स, जन्मदिन की गले लगना, और प्यारी हाथ से लिखी हुई नोट्स - जो साबित करता है कि वे कितने करीब हैं. यह दर्शाता है कि धर्मेंद्र का बच्चों से रिश्ता कितना गहरा है.

4. हर किसी को अपने तरीके से चमकने देना

धर्मेंद्र जी ने एक और बात को हमेशा बढ़ावा दिया, वह है व्यक्तिगत पहचान को महत्व देना. उन्होंने कभी भी अपने बच्चों पर कोई एक परिभाषित रास्ता अपनाने का दबाव नहीं डाला.

सनी और बॉबी स्वाभाविक रूप से फिल्मों की ओर आकर्षित हुए, लेकिन उनके पिता ने उन्हें इंडस्ट्री में अपनी स्टाइल और जगह खुद खोजने दी. और जब ईशा ने अभिनय को चुना, जबकि अहाना ने नृत्य और पापराज़ी से दूर एक शांत जीवन को प्राथमिकता दी, तो उन्होंने समान प्यार और गर्व के साथ उनका समर्थन किया. यह एक अभिभावक के लिए एक शक्तिशाली सबक है: हर बच्चे को वह बनने की जगह मिलनी चाहिए जो वह वास्तव में है.

5. चरित्र ही असली पूंजी

धर्मेंद्र जी ने अपने बच्चों को शोहरत की दुनिया में चरित्र के महत्व को भी सिखाया. उन्होंने सिखाया कि कैमरे के सामने अभिनय करना एक बात है, लेकिन कैमरे के पीछे आपका व्यवहार, आपका सम्मान और आपकी ईमानदारी ही आपकी असली पूंजी है. यही कारण है कि देओल खानदान में आज भी बड़े स्टार होने का घमंड नहीं दिखता. यह देओल परिवार की सादगी और संस्कार का सबसे बड़ा सबूत है.

एक ऐसी विरासत जो आगे बढ़ती है

धर्मेंद्र की पारिवारिक विरासत सिर्फ उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्में या उनके निभाए गए महान किरदार नहीं हैं, बल्कि यह एक ऐसा परिवार है जो मजबूत मूल्यों और बड़े दिल पर बना है.

अब अगली पीढ़ी - करण देओल, राजवीर देओल और छोटे पोते-पोतियाँ - भी उन्हीं मूल्यों के साथ दुनिया में कदम रख रहे हैं: विनम्रता, सम्मान, कृतज्ञता और कड़ी मेहनत. वे सिर्फ देओल का नाम आगे नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि वे उस धर्मेंद्र की जिंदगी के सबक यानी दयालुता और सच्चाई को आगे बढ़ा रहे हैं.

धर्मेंद्र जी ने अपने जीवन से यह साबित किया कि आप कितनी भी ऊँचाई पर पहुँच जाएँ, एक सच्चा इंसान बने रहना ही सबसे बड़ी सफलता है.



