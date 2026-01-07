Ikkis Box Office Day 7: धुरंधर की आंधी के बीच 'इक्कीस' को चुकानी पड़ी कीमत, एक हफ्ते में ही फ्लॉप हुई धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म?

Ikkis Box Office Collection: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी थिएटर रिलीज फिल्म ‘इक्कीस' बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रही है. साल की शुरुआत यानी 1 जनवरी को रिलीज हुई यह वॉर ड्रामा फिल्म अब अपने पहले हफ्ते के आखिरी दिन यानी 7 जनवरी तक भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकाम साबित हो रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है रणवीर सिंह की सुपरहिट फिल्म ‘धुरंधर', जिसने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा रखा है.

‘इक्कीस' फिल्म परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद अरुण खेतरपाल के जीवन पर आधारित है. फिल्म का निर्देशन मशहूर फिल्ममेकर श्रीराम राघवन ने किया है. यही वजह थी कि फिल्म से काफी उम्मीदें लगाई जा रही थीं. इतना ही नहीं, यह फिल्म अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की पहली थिएटर रिलीज भी है. इससे पहले वे नेटफ्लिक्स की फिल्म 'द आर्चीज' में नजर आ चुके हैं.

फिल्म को रिलीज के बाद ज्यादातर पॉजिटिव रिव्यू मिले. क्रिटिक्स ने फिल्म की इमोशनल गहराई, रियलिस्टिक ट्रीटमेंट और कलाकारों की सधी हुई एक्टिंग की तारीफ की. जयदीप अहलावत, विवान शाह और अक्षय कुमार की भतीजी सिमर भाटिया जैसे कलाकारों ने भी फिल्म को मजबूती दी. इसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई.

इक्कीस का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट डे 7

फिल्म ने ओपनिंग डे पर करीब 7 करोड़ की ठीक-ठाक शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद कमाई में लगातार गिरावट देखने को मिली. Sacnilk के मुताबिक, छठे दिन (मंगलवार) को फिल्म ने करीब 1.5 करोड़ की कमाई की, जो सोमवार से लगभग 11% ज्यादा थी. वहीं सातवें दिन शाम 5:30 बजे तक फिल्म सिर्फ 46 लाख ही कमा पाई. ऐसे में सात दिनों में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन लगभग 23.56 करोड़ तक पहुंच पाया है. बताया जा रहा है कि ‘इक्कीस' का बजट करीब 60 करोड़ है. ऐसे में पहले हफ्ते में फिल्म अपनी लागत का 50% भी नहीं निकाल पाई.

धुरंधर से सीधी टक्कर

वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह की ‘धुरंधर' 34वें दिन भी मजबूती से टिकी हुई है. Sacnilk के मुताबिक, धुरंधर ने आज शाम तक करीब 2.06 करोड़ की कमाई की. फिल्म का कुल कलेक्शन अब लगभग 783.81 करोड़ हो चुका है. धुरंधर की आंधी में ‘इक्कीस' पूरी तरह दबती नजर आ रही है. अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में फिल्म कोई चमत्कार दिखा पाती है या फिर यह धर्मेंद्र के करियर की आखिरी फिल्म होकर भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप की लिस्ट में शामिल हो जाती है.

