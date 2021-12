झूठ है जी झूठ! कील-मुहांसों से छुटकारा, पिंपल दूर करने के अचूक उपाय और Skin Care से जुड़े इन मिथ्स को आज ही करें दूर

Nutritious Vegetables: न्यूट्रिशन का पावर बैंक हैं ये 3 सब्जियां, नियमित सेवन से बीमारियां रहेंगी दूर, मिलेंगे जबरदस्त फायदे

ऐसे ऐसे तरीके आपको इंटरनेट पर भरे हुए मिल जाएंगे जिन्हें पढ़कर लगेगा कि वाह इसके बाद तो हर समस्या का अंत है... कुछ में पोर्स को यानी रोमछिद्रों के आकार को कम करने के तरीकों से लेकर तैलीय त्वचा तक के लिए नुस्खे बताए गए होते हैं, जिसमें मॉइस्चराइज़र की जरूरत नहीं होती है या चॉकलेट भी ब्रेकआउट को ट्रिगर करती है, सौंदर्य संबंधी सलाह की कोई कमी नहीं है. पूरी तरह से शोध के बिना, बहुत से लोग इन नुस्खों को आजमा लेते हैं और फिर उन्हें पछताना पड़ता है. हालांकि, सभी नुस्खे गलत नहीं होते, लेकिन फिर भी सभी नुस्खे सही नहीं. ऐसे ही कुछ प्रचलित और बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले नुस्खों का हम आपके सामने भांडा फोड़ करेंगे जो इंटरनेट पर बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन असर के मामले में शून्य...

त्वचा की देखभाल से जुड़े कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे या मिथ, जो प्रचलित तो बहुत हैं, लेकिन उतने ही बड़े फ्लोप भी (Here are a few of the myths that she busts)

1) टूथपेस्ट मुंहासों से छुटकारा पाने में मदद कर सकता है

इस बात में बिलकुल भी सच्चाई नहीं. असल में टूथपेस्ट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मेथनॉल और अल्कोहल होता है, जो त्वचा को रूखा बना सकता है. लेकिन यहां अहम बात यह है कि इन रसायनों को एक फॉर्मूले के अनुसार मिलाया जाता है जो दांतों के लिए सही होता है, जो शरीर की सबसे सख्त हड्डियों में से एक हैं... तो अगली बार स्किन पर टूथपेस्ट लगाने से पहले सोच लेना...

2) अपने मेकअप के साथ सोना ठीक है

ऐसा भूलकर भी न करें. ऐसा करने से रोमछिद्र बंद हो जाते हैं और मुंहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा मिलता है. बिस्तर पर मेकअप के साथ जानें से त्वचा पर्यावरण में मुक्त कणों के संपर्क में आती है. मुक्त कण स्वस्थ कोलेजन के टूटने का कारण बनते हैं. इससे त्वचा पर महीन रेखाएं आ जाती हैं.

3) तैलीय त्वचा को मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं होती

हालांकि कुछ लोगों के लिए यह सच हो सकता है, मॉइस्चराइज़र त्वचा को प्राकृतिक तेलों से भर देता है और सही पीएच संतुलन को बढ़ावा देता है. इसके अलावा, मॉइस्चराइज़र त्वचा में नमी कम कर देते हैं, वे त्वचा की बाहरी परत को हाइड्रेटेड रखने में मदद करते हैं. इसलिए, चाहे आपकी सूखी या तैलीय त्वचा हो, मॉइस्चराइज़र का उपयोग करने से मदद मिल सकती है.

