Hair Fall Reasons: कम उम्र में बाल झड़ने के पीछे हो सकती हैं ये 5 वजहें

जरूरत से ज्यादा डाइटिंग या खाने में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी बाल तेजी से झड़ना शुरू हो जाते हैं. बालों को अच्छे प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है, ऐसे में इसकी कमी के चलते कम उम्र में ही आपके बाल झड़ सकते हैं.

हार्मोनल बदलाव

बढ़ती उम्र के साथ शरीर में हार्मोनल बदलाव होने लगते हैं और यही चेंजेज कई बार बालों के झड़ने का कारण बन सकते हैं. थायरॉइड के असंतुलित होने की वजह से भी कम उम्र में बालों के झड़ने की समस्या बढ़ने लगती है.

ज्यादा स्ट्रेस

कम उम्र में इंसान कई सारे मेंटल और फिजिकल चेंजेस से गुजरता है. ऐसे में कई सारी चीजें हैं जो मन में तनाव पैदा कर सकती हैं. आजकल कम उम्र से ही युवाओं को उनकी स्टडीज, फैमिली की रिस्पांसिबिलिटी, सोसाइटी और पर्सनल रिलेशनशिप से जुड़े कई सारे स्ट्रेस होते हैं. यही सारे तनाव और दबाव कई बार मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं और यही बाल झड़ने का कारण बन जाते हैं.

दवाएं और सप्लीमेंट्स

दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की वजह से भी बाल झड़ने की समस्या पैदा होती है. जैसे कैंसर, तनाव, हार्ट, गठिया और हाई ब्लड प्रेशर में खाने वाली दवाइयों की वजह से बाल झड़ सकते हैं. इसके अलावा इन दिनों युवा फिटनेस को लेकर काफी ज्यादा अवेयर हैं लेकिन उसके साथ तेजी से बॉडी बनाने के लिए फिटनेस सप्लीमेंट्स लेते हैं. ये सप्लीमेंट्स भी हेयर फॉल का बड़ा कारण हैं.

हेयर स्टाइलिंग और ट्रीटमेंट

जरूरत से ज्यादा हेयर स्टाइलिंग या फिर बालों में टाइट पोनीटेल बांधने की वजह से भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं. इसके अलावा कम उम्र में लड़कियां हेयर स्ट्रेटनिंग या कर्ल करवाती हैं जिसकी वजह से बालों को काफी नुकसान पहुंचता है. इसके अलावा पार्लर में तरह-तरह के हेयर ट्रीटमेंट किये जाते हैं जो बालों को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं.

