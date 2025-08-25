ब्यूटी पांडे का 'हैंडसम हीरो' कतई मिस ना करें, खेसारी लाल यादव का सैयारा स्टेप देखा तो भूल जाएंगे अहान पांडे को

विज्ञापन

खेसारी लाल यादव और ब्यूटी पांडे का हैंडसम हीरो सॉन्ग
नई दिल्ली:

खेसारी लाल यादव हमेशा सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. आए दिन उनके गाने रिलीज होते रहते हैं. फैंस को हमेशा उनके नए गानों का इंतजार रहता है. अब उनका नया गाना आया है जो इंटरनेट पर बवाल काट रहा है. इस गाने का नाम हैंडसम हीरो है. जिसमें खेसारी लाल यादव और अमीषा जबरदस्त स्टेप करती नजर आ रही हैं. दोनों का डांस देखकर फैंस दीवाने हो रहे हैं. गाने को रिलीज हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है और इसे लाखों में व्यूज भी मिल रहे हैं. खेसारी और अमीषा के हुक स्टेप के लोग दीवाने हो रहे हैं. यही नहीं, इसका सैयारा कनेक्शन भी है.

खेसारी लाल यादव और ब्यूटी पांडे का गाना हैंडसम हीरो 4 अगस्त को यूट्यूब पर रिलीज हुआ था. इस गाने को अब तक 11 मिलियन (एक करोड़ 10 लाख) व्यूज मिल चुके हैं. हैंडसम हीरो पर लोग ढेर सारे रील्स भी बना रहे हैं खास बात ये है कि इसका सैयारा स्टेप खूब वायरल हो रहा है. खेसारी लाल और अमीषा का सैयारा स्टेप देखकर लोग अहान पांडे और अनीत पड्डा को भी भूल गए हैं. भोजपुरी इंडस्ट्री में तो हैंडसम हीरो ही हर जगह छाया हुआ है. लोग खेसारी और अमीषा की खूब तारीफ कर रहे हैं.

खेसारी लाल यादव और ब्यूटी पांडे का हैंडसम हीरो

खेसारी लाल यादव के हैंडसम हीरो को सिंगर ने खुद और ब्यूटी पांडे के साथ मिलकर गाया है. इस गाने के लिरिक्स अखिलेश कश्यप ने लिखे हैं और म्यूजिक विकास यादव ने दिया है. खेसारी का ये गाना देखने के बाद फैंस इस वीडियो पर ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा-का हो विनोद ई सॉन्ग 100 मिलियन व्यूज जाई ना! बिल्कुल जाई हो जान. दूसरे ने लिखा-खेसारी भाई एक ही दिल कितना बार जीतोगे. एक ने लिखा- खेसारी भाई के सामने बॉलीवुड के हीरो भी फेल हैं.

