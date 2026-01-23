विज्ञापन
Dadi Nani Ke Nuskhe: खांसी से तुरंत राहत दिलाएंगे दादी-नानी के ये 3 घरेलू नुस्खे, आज भी हैं असरदार

Cold Cough Home Remedies: बदलते मौसम में अगर आपको खांसी की समस्या होती हैं और अगर ये अचानक से होने लगें और आपके घर में कोई सीरप या दवा मौजूद नहीं है तो दादी-नानी के कुछ नुस्खे आपके बेहद काम आ सकते हैं.

Cough Home Remedies: बदलते मौसम में और खासकर सर्दियों में कई लोगों को और बच्चों को खांसी की समस्या बहुत परेशान करती है. खासकर तब, जब रात में खांसी आने पर ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके आस-पास के लोगों की भी नींद खराब होती है. ऐसे में अगर आपके घर में कोई सीरप या दवा मौजूद नहीं है तो दादी-नानी के कुछ नुस्खे आपके बेहद काम आ सकते हैं. आपको बता दें कि इन नुस्खों का इस्तेमाल सालों से किया जा रहा है और ये खांसी से राहत दिलाने में मददगार भी साबित होते हैं. 

1. शहद और अदरक 

अगर आपको खांसी बहुत तेज आ रही है तो ऐसे में शहद और अदरक आपके लिए रामबाण साबित हो सकती हैं. इसके लिए आपको एक चम्मच शहद लेनी है और उसमें आधा चम्मच अदरक का रस मिलाएं. अब इस को धीरे-धीरे चाटें. ये गले की खराश से राहत देने में मदद करता है. इससे खांसी शांत होती है.

2. लौंग 

खांसी की समस्या से राहत पाने में आपके किचन में रखी लौंग भी बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है. इसके लिए आप एक लोंग को दांतों के बीच में दबा लें और धीरे-धीरे उसको चूसते रहें.  ये गले को गर्माहट देती है और खांसी से भी राहत दिलाती है. ध्यान रखें कि लौंग को चबाना नहीं है, सिर्फ चूसना है.

3. हल्दी वाला दूध

हल्दी दूध का सेवन भी खांसी से राहत दिलाने में बेहद असरदायी माना जाता है. इसके लिए आप एक गिलास गर्म दूध लें और उसमें आधा चम्मच हल्दी मिलाएं, एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर और सोने से लगभग आधा घंटे पहले इसको पी लें. हल्दी और दूध में पाए जाने वाले तत्व गले की सूजन को शांत करने में मदद करते हैं और खांसी से राहत भी दिलाते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

