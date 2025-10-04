दही में इस 1 चीज को मिलाकर खाने से गंदा कोलेस्ट्रोल निकल आएगा बाहर, जानिए यहां

How to control Bad cholesterol : तला-भुना खाना और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हमें कई बीमारियां घेर लेती हैं, जिनमें से एक बड़ी समस्या है 'गंदा कोलेस्ट्रॉल' (LDL) का बढ़ना. लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. हमारे किचन में ही एक ऐसी चीज मौजूद है, जो आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है. और वो चीज है – दही. जी हां, वही दही जिसे हम रोज खाते हैं. इसमें आप अलसी के बीज मिलाकर सेवन करते हैं तो शरीर से खराब कोलेस्ट्रोल को निकालने में जादू की तरह काम कर सकती है.

दही और अलसी कैसे करते हैं कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल?

दरअसल, अलसी में घुलनशील फाइबर होता है. यह फाइबर आंतों में जाकर कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ बांध लेता है और शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है. दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स (Good bacteria) पाचन को बेहतर बनाते हैं, जिससे फाइबर अपना काम और अच्छे से कर पाता है.

अलसी ओमेगा-3 फैटी एसिड (खासकर अल्फा-लिनोलेनिक एसिड या ALA) का बेहतरीन स्रोत है. यह फैटी एसिड शरीर में सूजन को कम करता है और दिल की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है.

अलसी में लिग्नांस नामक प्लांट कंपाउंड होते हैं, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं. ये लिग्नांस भी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कंट्रोल करने में सहायक होते हैं.

दही और अलसी का सेवन कैसे करें?

सबसे पहले अलसी के बीजों को हल्का भून लें. आप चाहें तो इन्हें कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भूनने से इनका स्वाद और भी अच्छा हो जाता है.

अब भुनी हुई अलसी को मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लीजिए.

रोजाना एक कटोरी सादे दही में 1 से 2 चम्मच अलसी का पाउडर मिलाकर खाएं.

आप इसे सुबह नाश्ते में या दिन के खाने के साथ ले सकते हैं.

इस बात का रखें ख्याल

अलसी का सेवन शुरू करने से पहले अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या कोई दवा ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

