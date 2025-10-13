मिल गया कोलेस्ट्रॉल और शुगर की बीमारी का रामबाण आयुर्वेदिक उपाय, इस हरे पत्ते को ऐसे इस्तेमाल कर पाएं राहत

Coriander Leaves Benefits: आजकल कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर जैसी समस्याएं आम हो गई हैं. इसका सबसे बड़ा कारण हमारा खानपान, तनाव और फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण ये बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में ही एक ऐसा हरा खजाना मौजूद है जो इन दोनों समस्याओं पर कंट्रोल पाने में मदद कर सकता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं धनिए की पत्तियों की. धनिया सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने वाला मसाला नहीं है, बल्कि यह एक औषधीय पौधा है जिसमें कई चमत्कारी गुण छिपे हैं.

खासकर जब आप इसकी पत्तियों से एक खास ड्रिंक बनाकर रोजाना सेवन करते हैं, तो यह आपके शरीर को अंदर से डिटॉक्स करता है और कई गंभीर बीमारियों से बचाव करता है. अगर आप जानना चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए धनिया की पत्तियों का इस्तेमाल कैसे करें, तो यहां हम बता रहे हैं आपको राणबाण तरीका.

ये भी पढ़ें: सुबह की शुरूआत करें इन 7 हेल्दी ड्रिंक्स के साथ, Detox करने से लेकर स्किन चामकदार रखने तक में करेंगे हेल्प

धनिए की पत्तियों में क्या खास है?

धनिए की पत्तियों में विटामिन C, विटामिन के, विटामिन ए और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. साथ ही इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो शरीर में सूजन को कम करते हैं और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं.

धनिए की पत्तियों से बने ड्रिंक के फायदे (Benefits of a Drink Made From Coriander Leaves)

1. कोलेस्ट्रॉल को कम करता है

धनिए की पत्तियों में ऐसे तत्व होते हैं जो खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मदद करते हैं. यह दिल की बीमारियों से बचाव करता है.

2. ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है

धनिए की पत्तियां इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती हैं और शरीर में ग्लूकोज लेवल को संतुलित रखती हैं. डायबिटीज के मरीजों के लिए यह एक प्राकृतिक उपाय है.

ये भी पढ़ें: रोज खाएंगे 5 अखरोट शरीर को होंगे 5 जबरदस्त फायदे, जानिए कैसे

3. डिटॉक्सिफिकेशन में मददगार

यह ड्रिंक शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और किडनी की सफाई में मदद करता है. इससे त्वचा भी साफ और चमकदार बनती है.

4. पाचन तंत्र को सुधारता है

धनिए की पत्तियां गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करती हैं. यह ड्रिंक पेट को ठंडक देता है और पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है.

5. वजन घटाने में सहायक

धनिए की पत्तियों से बना ड्रिंक मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और शरीर में फैट को कम करने में मदद करता है. साथ ही यह भूख को कंट्रोल करता है.

ये भी पढ़ें: दालचीनी असली है या नकली, कैसे करें पहचान जानिए यहां आसान टिप्स

कैसे बनाएं धनिए की पत्तियों का ड्रिंक?

एक मुट्ठी ताजी धनिए की पत्तियां

एक गिलास पानी

आधा नींबू

थोड़ा सा शहद

विधि:

धनिए की पत्तियों को अच्छे से धोकर मिक्सर में पीस लें.

इसमें एक गिलास पानी मिलाएं और छान लें.

स्वाद के लिए नींबू और शहद मिला सकते हैं.

इस ड्रिंक को सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले पिएं.

इन बातों का रखें ध्यान:

अगर आपको धनिए से एलर्जी है तो इसका सेवन न करें.

डायबिटीज या हार्ट डिजीज के मरीज डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसे नियमित रूप से लें.

रोजाना ताजी पत्तियों का ही इस्तेमाल करें, सूखी या पुरानी पत्तियां असरदार नहीं होतीं.

धनिए की पत्तियों से बना यह ड्रिंक एक सस्ता, सरल और प्राकृतिक उपाय है जो कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर जैसी गंभीर समस्याओं पर कंट्रोल पाने में मदद करता है. इसे अपने रूटीन में शामिल करके आप सेहतमंद जीवन जी सकते हैं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)