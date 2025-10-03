Coconut Oil For Wrinkles: आज के समय में गलत खान-पान और बदलता लाइफस्टाइल शरीर को कई तरह की समस्याओं का शिकार बन रहा है और उन्हीं में से एक दिक्कत जिससे ज्यादातर लोग परेशान हैं वो है स्किन की. ज्यादा स्ट्रेस, गलत चीजों का सेवन और प्रदूषण के कारण कम उम्र में ही चेहरे पर बुढ़ापे को एहसास होने लगा है, जिससे बचने के लिए लोग तरह-तरह के महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट्स मिल नहीं रहे हैं. इसलिए आज हम आपको एक ऐसे घरेलू उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जो न केवल सस्ता है, बल्कि झुर्रियों को कम करने में भी मददगार है. तो चलिए जानते हैं क्या हैं वो जादुई चीज जो आपकी स्किन के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं.

झुर्रियों का घरेलू इलाज | Can You Get Rid Of Wrinkles Naturally?

शहद और नारियल तेल

अगर आप शहद और नारियल तेल को एक साथ मिलाकर चेहरे पर लगते हैं, तो यह एक बहुत ही असरदार नुस्खा हो सकता है. यह त्वचा को गहराई से साफ करने से लेकर, नमी प्रदान करना और त्वचा को जवान बनाए रखने में मदद कर सकता है. इतना ही नहीं, यह मिश्रण खासकर रूखी, बेजान और दाग-धब्बों वाली त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: ये है वो कफ स‍िरप, ज‍िससे हुई बच्‍चों की मौत, खरीदने से पहले कैसे चैक करे बैच नंबर, जांच के घेरे में हैं ये सारे Cough Syrup

नारियल तेल के फायदे

नारियल तेल त्वचा में गहराई तक जाकर उसे हाइड्रेट करने में मदद करता है, जिन लोगों की स्किन ड्राई रहती है उनके लिए यह तेल बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. इतना ही नहीं, इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण त्वचा को संक्रमण से बचाते हैं.

शहद के फायदे

शहद एक प्राकृतिक मॉइस्चराइज़र है जो त्वचा की नमी को बनाए रखता है, यह रूखी और बेजान त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाने में मदद कर सकता है. इसमें एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो पिंपल्स और मुंहासों से लड़ने में मदद कर सकते हैं. नियमित रूप से शहद लगाने से चेहरे का रंग साफ होता है और दाग-धब्बे को कम किया जा सकता है.

कैसे लगाएं?

एक कटोरी में शहद और नारियल तेल लें और अच्छे से मिला लें.

अब इस मिश्रण को अपने पूरे चेहरे पर लगा लें.

15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें.

फिर गुनगुने पानी से चेहरे को धो लें.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)