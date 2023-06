कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको छोड़नी होंगी ये आदतें, वर्ना भूल जाएं कि कभी कम होगा कोलेस्ट्रॉल लेवल

अपनी डाइट से फैट को कम करना उन लोगों द्वारा की जाने वाली एक बहुत ही सामान्य गलती है जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना चाहते हैं. हालांकि ट्रांस फैट का सेवन नहीं करना चाहिए लेकिन ऑलिव ऑयल, अखरोट और बादाम में मौजूद हेल्दी फैट को खा सकते हैं.

फायदे ही नहीं लीची खाने से होते हैं नुकसान भी, जान लें किन लोगों को बचकर रहना चाहिए

​नियमित रूप से दवाइयां न लेना

दवा भी कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में बड़ी भूमिका निभाती है. इसलिए सलाह दी जाती है कि नियमित रूप से अपने खून की जांच कराएं और इस बारे में अपने डॉक्टर से सलाह लें.

अपनी डाइट को हेल्दी न रखना

कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए आपको एक हेल्दी डाइट लेने की जरूरत होती जिसमें हेल्दी और पौष्टिक भोजन शामिल होना चाहिए. साबुत अनाज, हेल्दी फैट, फिश, फल, नस और सब्जियां कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं.

खानपान बिगड़ने से बढ़ गया है शुगर, तो 10 दिनों तक रोज खाएं ये 6 चीजें, डायबिटीज की दवाएं हो जाएंगी कम

धूम्रपान और शराब का सेवन करना

आप हाई कोलेस्ट्रॉल पर विजय नहीं पा सकते हैं और इसे केवल दवा, व्यायाम और डाइट के माध्यम से कम नहीं कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपनी कुछ बुरी आदतों को छोड़ने की जरूरत है. धूम्रपान और शराब पीना कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि वे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के तरीके को बदल देते हैं.

Tips To Boost Fertility: प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए करें ये 7 काम, आज ही छोड़ दें ये आदतें...

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)