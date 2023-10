How to read Eyeglasses prescription | क्या होता नजदीक और दूर का चश्मा, इनमें क्या अंतर है, यहां जानिए.

How to read Eyeglasses prescription: विजन में परेशानी (eye sight problem) आने से कुछ लोगों को दूर की चीजें ठीक से नजर नहीं आती है, तो कुछ को नजदीक की चीजें देखने में परेशानी होती है. इसके लिए डॉक्टर आंखों की जांच कर चश्मा पहनने की सलाह देते हैं. डॉक्टर आंखों की जांच के बाद दिखाई देने में परेशानी के आधार पर पावर वाला चश्मा पहनने को कहते हैं. चश्मे का नंबर कभी माइनस में तो कभी प्लस (minus and plus power of Glasses) में होता है जिसे चश्मे का पावर (Power of Glasses) कहते हैं. यह दूर, पास या दोनों तरह की समस्या के अनुसार होता है. आइए जानते हैं दिखाई देने में परेशानी कितने तरह की होती है और उसके लिए किस तरह के लेंस की सलाह दी जाती है.



चश्‍मे के प्‍लस और माइनस नंबर क्‍या होते हैं, दोनों में क्‍या फर्क है | चश्मे में plus या minus नंबर है कैसे जाने | Difference on Plus and Minus Number | How to read Eyeglasses prescription



मायोपिया या निकट दृष्टिदोष (माइनस नंबर वाला चश्मा)