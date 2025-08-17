ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तबीयत बिगड़ी, भुवनेश्वर के अस्पताल में भर्ती

Naveen Patnaik Health Update: ओडिशा में विपक्ष के नेता और BJD सुप्रीमो नवीन पटनायक 78 वर्षीय कथित तौर पर अस्वस्थ हैं और उन्हें भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ नेता ने बेचैनी की शिकायत की थी जिसके बाद उन्हें इलाज और निगरानी के लिए अस्पताल ले जाया गया.

नवीन पटनायक की स्थिति में हो रहा सुधार

बीजू जनता दल के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता नवीन पटनायक की तबीयत के बारे में पार्टी ने एक एक्स पोस्ट पर जानकारी दी है. पोस्ट में लिखा कि डिहाइड्रेशन के कारण भुवनेश्वर के एक अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है. उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हो रहा है और भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद और ओडिशा की जनता के प्यार से उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी.

सूत्रों के मुताबिक डॉक्टरों ने प्रारंभिक जाँच कर ली है और उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहे हैं. हालाँकि उनकी बीमारी की प्रकृति के बारे में अभी बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन अस्पताल प्रशासन द्वारा जल्द ही एक बयान जारी किए जाने की उम्मीद है.

नवीन पटनायक के अस्पताल में भर्ती होने की खबर से ओडिशा भर में उनके समर्थकों और शुभचिंतकों में चिंता फैल गई है. कई राजनीतिक नेताओं और नागरिकों ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.

गौरतलब है कि नवीन पटनायक की इससे पहले मुंबई में एक सर्जरी हुई थी, जहाँ उन्होंने कुछ दिन विशेषज्ञों की देखरेख में बिताए थे. उनकी वर्तमान बीमारी ने एक बार फिर उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच चिंता बढ़ा दी है, जिनमें से कई उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करने के लिए अस्पताल के बाहर जमा हो गए हैं.