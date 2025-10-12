फटे होंठ और डबल चिन की समस्या हो जाएगी दूर, बस कर लें ये एक्सरसाइज

Dry Lips Home Remedy: तापमान में गिरावट के साथ सुबह-शाम की हवा में हल्की ठंडक महसूस होने लगी है और इसी के साथ एक आम परेशानी भी हर साल की तरह लौट जाती है, और वो है होंठ का फटना. ठंड और बढ़ते प्रदूषण का असर सबसे पहले हमारे चेहरे पर दिखाई देता है. होंठ सबसे नाजुक परत माने जाते हैं. ये रूखे, फटे और कई बार इतने सूखे हो जाते हैं कि उनमें से खून तक निकलने लगता है. इससे न केवल बोलने और खाने में दिक्कत होती है, बल्कि ये आपके पूरे चेहरे की सुंदरता पर भी असर डालता है. अगर कुछ चीजों पर सही तरह से काम किया जाए, तो इन सबसे छुटकारा मिल सकता है.

योग और कुछ आसान चेहरे की एक्सरसाइज इस मामले में काफी असरदार साबित हो सकते हैं. ये आसन न केवल होंठों को मुलायम और खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि 'डबल चिन' जैसी परेशानी को भी दूर करने में मदद करते हैं. दरअसल, ठुड्डी के नीचे की चर्बी और गर्दन की ढीली त्वचा तब बनती है जब वहां की मांसपेशियों में खिंचाव नहीं होता. इसे डबल चिन बोलते हैं. अगर हम रोजाना कुछ मिनट इन हिस्सों की स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज करें, तो चेहरे की बनावट में निखार आ सकता है.

स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज

सूखे और फटे होंठों की समस्या से राहत पाने के लिए सबसे पहले, आप योगा मैट पर आराम से बैठ जाएं और अपने होंठों को सिकोड़ते हुए ऊपर की ओर नाक की दिशा में ले जाने की कोशिश करें. ये क्रिया जितनी सरल है, उतनी ही असरदार भी. इससे आपके होंठों में खिंचाव आता है और खून का प्रवाह बेहतर होता है.

इसके अलावा, आप अपने होंठों को हल्के से अंदर ले जाएं और मुंह को फुलाएं, जैसे कोई चीज मुंह में भरी हो. इस प्रक्रिया से न केवल होंठों की एक्सरसाइज होती है, बल्कि गाल और ठुड्डी की मांसपेशियों को भी सक्रियता मिलती है. रोजाना इसे 5-10 बार करें. इससे डबल चिन में फर्क नजर आने लगता है.

वहीं 'फिश फेस' एक्सरसाइज को भी काफी असरदार मानी जाती है. इसमें गालों को अंदर की ओर खींचना होता हैं, ताकि चेहरा मछली जैसा बन जाए. इस स्थिति में 10 सेकंड रुकें और फिर सामान्य अवस्था में आ जाएं. ये एक्सरसाइज चेहरे की त्वचा को टाइट रखने में मदद करती है और होंठों के चारों ओर के हिस्से को भी मजबूत बनाती है.

इसके अलावा, एक और अभ्यास है जिसमें आपको अपने मुंह में दोनों अंगूठों को डालकर होंठों को फैलाना होता हैं, ये चेहरे की गहराई से एक्सरसाइज करता है और साथ ही ठुड्डी के नीचे की चर्बी को धीरे-धीरे कम करता है.

